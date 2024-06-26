Китай инвестировал в производство электрокаров минимум $230 млрд за последние 15 лет — Finance.ua
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Китай инвестировал в производство электрокаров минимум $230 млрд за последние 15 лет

Технологии&Авто
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Китай инвестировал в производство электрокаров минимум $230 млрд за последние 15 лет
Китай инвестировал в производство электрокаров минимум $230 млрд за последние 15 лет
Китай за почти 15 лет потратил $230,8 млрд на развитие собственной индустрии производства электромобилей.
Об этом сообщает SilkBridge, ссылаясь на анализ Центра стратегических и международных исследований (CSIS).
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Недавно ЕС ввел дополнительные тарифы до 38% на китайские электромобили, обвинив Китай в использовании несправедливых субсидий, позволяющих компаниям этой страны продавать свои автомобили по заниженным ценам.
Преференции включают в себя инфраструктурные субсидии, налоговые льготы и скидки для покупателей. CSIS отмечает, что сумма $230 млрд, вероятно, занижена, поскольку она не охватывает региональные субсидии и поддержку других частей цепочки поставок, таких как производство аккумуляторов.
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Китай является крупнейшим мировым рынком электромобилей, на который в 2023 году пришлось 60% глобальных продаж. Самые мощные китайские компании, такие как BYD, уже заявили о себе на мировой арене, временно обогнав даже Tesla по показателям производства.
CSIS отмечает, что государственная поддержка китайского рынка электромобилей увеличилась примерно втрое с 2017 по 2020 год и достигла $45 млрд в год в 2022 и 2023 годах. К примеру, производитель аккумуляторов CATL в прошлом году получил государственные субсидии на сумму $809 млн, что вдвое больше, чем в 2022 году.
По материалам:
uaprom
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