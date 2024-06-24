Китай хочет, чтобы ЕС отменил введение новых таможенных тарифов на электромобили страны — Finance.ua

Китай хочет, чтобы ЕС отменил введение новых таможенных тарифов на электромобили страны Сегодня 23:44 — Мир

Китай хочет, чтобы ЕС отменил введение новых таможенных тарифов на электромобили страны

Пекин хочет, чтобы ЕС отменил новые тарифы на китайские электромобили до 4 июля. Об этом сообщила китайская государственная газета Global Times после того, как обе стороны согласились провести новые торговые переговоры, пишет Reuters

Временные пошлины Европейского Союза в размере до 38,1% на импортируемые электромобили китайского производства должны вступить в силу до 4 июля, пока блок расследует «чрезмерные и несправедливые» субсидии.

Китай неоднократно призывал ЕС отменить свои пошлины, выражая готовность к переговорам. Пекин не хочет быть вовлечен в еще одну тарифную войну, поскольку все еще страдает от тарифов США на его товары, введенные администрацией Трампа. Однако в Китае говорят, что будут принимать все меры для защиты китайских компаний, если это произойдет.

Обе стороны согласились возобновить переговоры после разговора между еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом и министром торговли Китая в субботу в ходе визита в Китай министра экономики Германии, который сказал, что двери для обсуждения «открыты».

Китайская газета Global Times, ссылаясь на обозревателей, заявила, что самым лучшим результатом будет, если ЕС отменит свое тарифное решение до 4 июля.

Однако и Еврокомиссия, и аналитики и европейские торговые лоббистские группы заявляют, что переговоры будут серьезным делом и Китай должен быть готов пойти на значительные уступки.

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