Китай предупреждает о возможной «торговой войне» с ЕС из-за противодействия электрокарам страны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китай предупреждает о возможной «торговой войне» с ЕС из-за противодействия электрокарам страны

Технологии&Авто
9
Пекин предупредил, что эскалация противоречий с ЕС относительно импорта китайских электромобилей может спровоцировать торговую войну.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Трехдневный визит министра экономики Германии Роберта Хабека в Китай — первый визит чиновника в Китай с тех пор, как ЕС предложил тарифы на импорт электромобилей китайского производства. Тарифы вызвали контрмеры со стороны Китая и жесткую критику со стороны китайских чиновников.
Читайте также
На этой неделе китайские автопроизводители призвали Пекин повысить тарифы на импортные европейские автомобили с бензиновым двигателем, а правительство приступило к расследованию демпингового импорта свинины из ЕС в ответ на действия Европейской комиссии.
«Ответственность полностью лежит на стороне ЕС», — заявил представитель министерства торговли Китая.
«В своем расследовании по компенсационным пошлинам европейская сторона запугивала и принуждала китайские предприятия, угрожала применить карательные высокие тарифные ставки и требовала чрезмерно широкую информацию», — добавили в министерстве.
Читайте также
Решение ЕС по тарифам на электромобили погрузило торговые связи с Китаем до нового минимума. Но китайские государственные СМИ изобразили визит как шанс разрядить напряженность. Некоторые эксперты полагают, что Германия должна искать консенсус.
Напомним, со следующего месяца Европейский Союз введет дополнительные пошлины на электромобили из Китая на уровне 38,1%, что приведет к эскалации глобальной торговой войны и увеличению стоимости продаж автомобилей в Европе для компаний от китайской BYD Co. до Tesla Inc.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.