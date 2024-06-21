Китай предупреждает о возможной «торговой войне» с ЕС из-за противодействия электрокарам страны — Finance.ua

Китай предупреждает о возможной «торговой войне» с ЕС из-за противодействия электрокарам страны Сегодня 21:30 — Технологии&Авто

Пекин предупредил, что эскалация противоречий с ЕС относительно импорта китайских электромобилей может спровоцировать торговую войну.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Трехдневный визит министра экономики Германии Роберта Хабека в Китай — первый визит чиновника в Китай с тех пор, как ЕС предложил тарифы на импорт электромобилей китайского производства. Тарифы вызвали контрмеры со стороны Китая и жесткую критику со стороны китайских чиновников.

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На этой неделе китайские автопроизводители призвали Пекин повысить тарифы на импортные европейские автомобили с бензиновым двигателем, а правительство приступило к расследованию демпингового импорта свинины из ЕС в ответ на действия Европейской комиссии.

«Ответственность полностью лежит на стороне ЕС», — заявил представитель министерства торговли Китая.

«В своем расследовании по компенсационным пошлинам европейская сторона запугивала и принуждала китайские предприятия, угрожала применить карательные высокие тарифные ставки и требовала чрезмерно широкую информацию», — добавили в министерстве.

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Решение ЕС по тарифам на электромобили погрузило торговые связи с Китаем до нового минимума. Но китайские государственные СМИ изобразили визит как шанс разрядить напряженность. Некоторые эксперты полагают, что Германия должна искать консенсус.

Напомним, со следующего месяца Европейский Союз введет дополнительные пошлины на электромобили из Китая на уровне 38,1%, что приведет к эскалации глобальной торговой войны и увеличению стоимости продаж автомобилей в Европе для компаний от китайской BYD Co. до Tesla Inc.

Економічна Правда По материалам:

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