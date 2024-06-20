Китайский производитель электрокаров запретил продавать свои авто в рф — Finance.ua

Китайский производитель электрокаров запретил продавать свои авто в рф Сегодня 22:48 — Фондовый рынок

Китайский производитель электрокаров запретил продавать свои авто в рф

Китайский производитель автомобилей Zeekr запретил автодилерам из КНР продавать в россию свои премиальные электрокары после 30 июня.

Об этом пишет АвтоВзгляд со ссылкой на основателя аукциона новых автомобилей Сергея Пиголкина.

По его словам, в Zeekr не объяснили партнерам причины запрета и не рассказали о штрафах, которые будут наложены в случае его нарушения.

Пиголкин отметил, что машины этого производителя пользуются относительно высоким спросом в россии.

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В 2023 году доля автомобилей китайского производства составила примерно 50% от общего количества проданных в россии новых машин. На втором месте по популярности (около трети) оказалась продукция АвтоВАЗа, оставшуюся часть рынка заняли другие российские марки и продукция производителей, ушедших из страны. При этом в декабре доля китайских автомобилей от общего количества проданных машин превысила 60% (119,45 тыс. авто), а в топ-10 самых популярных вошли восемь китайских марок. Доля АвтоВАЗа, напротив, снизилась до 28,5%, следует из данных Автостата.

Всего в 2023 году Китай поставил в россию около 800 тыс. автомобилей, что в пять раз больше, чем в 2022-м.

Ранее сообщалось, что в россии резко дорожает доставка товаров из Китая. Стремительный рост тарифов на доставку добавился к уже существующим трудностям с переводом денег в Китай.

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