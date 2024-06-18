Два европейских банка прекратили в россии операции с валютой — Finance.ua

Два европейских банка прекратили в россии операции с валютой Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

Два европейских банка прекратили в россии операции с валютой

российские «дочки» двух европейских банков остановили операции с валютой из-за санкций США против Московской биржи, в результате которых российская экономика осталась без биржевых торгов долларом и евро.

Как сообщает Frank RG, о прекращении валютных сделок объявил банк «Интеза» — дочерняя структура итальянской группы Intesa San Paolo. Банк, входящий в топ-50 в рф по размеру активов, с 13 июня остановил конвертацию евро, а также переводы в этой валюте.

В банке — одном из последних западных банков на российском рынке — предложили клиентам забрать валюту со счетов.

Обмен безналичной валюты прекратил также ОТП Банк — дочка одноименной венгерской банковской группы. В банке, который занимает 28 место по размеру активов и держит на счетах 37,4 млрд рублей вкладов физлиц, клиенты могут обменять валюту только наличными в отделениях.

Решение было принято «в связи с санкционными ограничениями на биржевую инфраструктуру», сообщили Frank RG в пресс-службе банка, добавив, что безналичная конвертация станет доступна только после «решения ряда технических вопросов, связанных с остановкой торгов долларами и евро на Мосбирже».

Безналичную конвертацию доллара и евро с 14 июня также прекратил БРР Банк, принадлежащий «роснефти».

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.