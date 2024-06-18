Торговая война: Китай начинает собственное расследование против продуктов из ЕС — Finance.ua

Торговая война: Китай начинает собственное расследование против продуктов из ЕС Сегодня 09:46

Торговая война: Китай начинает собственное расследование против продуктов из ЕС

Китай 17 июня начал расследование относительно импорта свинины и производных продуктов из ЕС по искусственно заниженным ценам.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 8 июня Китайской ассоциацией животноводства была подана жалоба относительно искусственно заниженных цен на европейскую продукцию. В ней также была просьба начать антидемпинговое расследование относительно некоторых европейских продуктов из свинины.

Следом за ней также была подана жалоба относительно импорта молочных продуктов.

В Европейской комиссии уже заявили, что не озабочены китайским расследованием. Также сообщили, что ЕС будет гарантировать соответствие расследования правилам Всемирной торговой организации.

Однако Испания, крупнейший экспортер свинины в Китай, призывает к переговорам, чтобы избежать тарифов на экспорт в Китай.

Сообщается, что на ЕС приходится более половины свинины, импортированной Китаем в 2023 году на сумму около 6 млрд долл., из которых около четверти — из Испании.

Нидерланды и Дания, занимающие второе и третье места, в прошлом году экспортировали в Китай свинину на сумму 620 и 550 млн долларов соответственно.

Министерство торговли Китая заявило, что расследование должно быть завершено до 17 июня 2025 года, но может быть продлено еще на шесть месяцев, если это потребуется.

Економічна Правда По материалам:

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