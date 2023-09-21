Китай хочет увеличить торговое и инвестиционное сотрудничество с рф — Finance.ua

Китай хочет увеличить торговое и инвестиционное сотрудничество с рф Сегодня 08:30 — Мир

Китай хочет увеличить торговое и инвестиционное сотрудничество с рф

Китай призывает к укреплению трансграничных связей с россией и углублению взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества между странами.

Об этом сообщает Reuters

По сведениям издания, российский министр экономического развития Максим Решетников провел «углубленные» дискуссии по экономическому сотрудничеству с министром торговли Китая Ваном Веньтао.

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Министр торговли Китая Ван Вэньтао в ходе переговоров в Пекине заявил, что китайско-российское экономическое и торговое сотрудничество продолжает углубляться и становится более «твердім» под «стратегическим руководством» глав двух государств, согласно заявлению его министерства.

«Поскольку война в Украине продолжается уже второй год, а россия находится под санкциями Запада, москва полагается на экономическую поддержку своего союзника Пекина, надеясь на китайский спрос на нефть и газ, а также на зерно», — говорится в сообщении.

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Согласно последним данным китайской таможни, в августе китайский импорт российских товаров вырос на 3% по сравнению с годом ранее до 11,5 миллиардов долларов, обратив назад падение на 8% в июле.

«Пекин отверг критику Запада по поводу его растущего партнерства с москвой в свете войны россии против Украины. Он настаивает, что связи не нарушают международные нормы и Китай имеет прерогативу сотрудничать с любой страной, которую он выберет», — отмечает Reuters.

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