российский Сбербанк перейдет на китайские банкоматы — Finance.ua

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российский Сбербанк перейдет на китайские банкоматы

Мир
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российский Сбербанк перейдет на китайские банкоматы
российский Сбербанк перейдет на китайские банкоматы
российский Сбербанк начнет пополнять свой парк банкоматов китайскими моделями в рамках очередного обновления.
Как рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, процесс замены банкоматов начнется уже в 2024 году и коснется от 10 до 15% устройств, передает The Moscow Times.
Интерес к китайским банкоматам российский банк проявил в начале 2023 года. Тогда Сбербанк запустил пилотный проект, проверяя работоспособность банкоматов с операционной системой на базе Linux. Пилот завершился успешно, и одна из компаний-участниц была признана соответствующей стандартам. Сбербанк не называет этот бренд.
Сбербанк не раскрывает общее количество банкоматов в своей сети, однако, по данным Центробанка рф на начало 2023 года, в россии действовали 179 739 банкоматов.
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К апрелю в Сбербанке оставалось менее 5% американских банкоматов, и банк планирует полностью избавиться от них в ближайшие два-три года.
Ранее на рынке банкоматов в россии доминировали международные корпорации NCR и Diebold Nixdorf, а также Hyosung TNS, GRG Banking и OKI Electric Industry. Однако после начала войны в Украине NCR и Diebold Nixdorf объявили о прекращении своей деятельности в россии, что очень изменило ситуацию на рынке: к 2022 году на эти компании приходилось 60% банкоматов в стране.
На рынке существуют российские модели банкоматов, но сложность состоит в их недостаточной технологичности и конкурентоспособности по сравнению с иностранными аналогами. По оценкам вице-президента Ассоциации банков россии Алексея Войлукова, стоимость одного банкомата может достигать 2 млн руб., что сравнимо с более совершенными иностранными моделями.
По материалам:
Фінансовий клуб
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