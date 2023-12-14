Китай будет контролировать людей с помощью блокчейн-технологий — Finance.ua

Китай будет контролировать людей с помощью блокчейн-технологий Сегодня 06:34 — Технологии&Авто

Китай будет контролировать людей с помощью блокчейн-технологий

Технология блокчейн будет использоваться для проверки подлинных имен 1,4 млрд жителей Китая. Мониторинг будет осуществлен благодаря сервисной сети на основе BSN (эквивалент идентификационного номера. — Ред.).

Министерство общественной безопасности Китая возглавило программу под названием RealDID. Инициатива на национальном уровне уже вызвала беспокойство среди защитников конфиденциальности данных, равно как в свое время проект Worldcoin.

Читайте также В Минцифры Украины рассказали о важности блокчейна в борьбе с коррупцией

Запуск службы RealDID позволит пользователям регистрироваться и входить на сайты в интернете абсолютно анонимно, используя адреса DID и закрытые ключи. При этом для них гарантируется, что бизнес-данные и транзакции не будут связаны с личной информацией.

В пресс-релизе говорится, что BSN — первая в мире децентрализованная система идентификации имен национального уровня. BSN China управляется Национальным информационным центром Китая в сотрудничестве с местными крупными технологическими компаниями China Mobile и China UnionPay. Международные операции контролируются BSN Global, которая представляет собой самостоятельную компанию.

Читайте также Mastercard планирует сотрудничать с блокчейн-компаниями над государственными криптовалютами

Сразу шесть ведущих социальных сетей Китая, включая WeChat, Sina Weibo, Douyin, Kuaishou, Bilibili и Xiaohongshu, обязывают создателей контента, имеющих более 500 тыс. или 1 млн подписчиков, публично отражать подлинные имена или сведения о финансовых покровителях. Государственные СМИ заявили, что это было сделано для повышения доверия и обеспечения общественного контроля.

Недавно медийщики сообщали, что двухпартийный законопроект запретит чиновникам федерального правительства использовать созданные в Китае блокчейны и транзакции. Законопроект создан для того, чтобы «попытаться предотвратить потенциальные риски национальной безопасности и защитить частные данные от иностранных шпионов».

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.