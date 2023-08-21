Mastercard планирует сотрудничать с блокчейн-компаниями над государственными криптовалютами — Finance.ua
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Mastercard планирует сотрудничать с блокчейн-компаниями над государственными криптовалютами

Криптовалюта
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Mastercard планирует сотрудничать с блокчейн-компаниями над государственными криптовалютами
Mastercard планирует сотрудничать с блокчейн-компаниями над государственными криптовалютами
Финансовый гигант Mastercard намерен сотрудничать с крупными блокчейн- и криптокомпаниями в рамках собственной программы цифровой валюты центрального банка (CBDC).
Представители компании сообщили, что первыми участниками партнерской программы Mastercard CBDC уже стали Ripple, Fireblocks и Consensys.
Проект нацелен на то, чтобы максимально стимулировать сотрудничество ключевых игроков криптовалютной отрасли, а также разработчиков инноваций в сфере традиционных финансов. Об этом рассказал глава Mastercard по цифровым активам и блокчейну Раджа Джамодгаран.
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Эксперт заявил: «Мы верим в то, что совместимость разных способов оплаты является важным компонентом для процветания экономики нового поколения. Учитывая, что наша компания смотрит в будущее, основанное на цифровых технологиях, важно, чтобы разнообразные формы денег были максимально доступны не только крупным корпорациям, но и розничным потребителям».
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Mastercard активно развивается в сегменте цифровых активов. Еще в начале 2021 года организация выпустила банковскую карту для жителей Багамских островов, которые хотели бы использовать местную CBDC. Также недавно представители компании создали испытательный стенд для изучения токенизированных банковских депозитов на территории Великобритании. Предполагается, что в среднесрочной перспективе эта платформа позволит развертывать CBDC и регулируемые стейблкоины.
Кстати, ко Дню Независимости Finance.ua подготовил ряд материалов, посвященных личной финансовой независимости украинцев. Первый материал о личном опыте криптоинвестора:

Путь к финансовой 💰 независимости: как можно зарабатывать на криптовалютах

По материалам:
noworries
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