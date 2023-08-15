Mastercard покупает долю в финтех-подразделении африканской компании MTN за $5,2 млрд — Finance.ua

Mastercard покупает долю в финтех-подразделении африканской компании MTN за $5,2 млрд Сегодня 19:15 — Фондовый рынок

Mastercard покупает долю в финтех-подразделении африканской компании MTN за $5,2 млрд

MTN Group, ведущий оператор беспроводной связи в Африке, объявил, что Mastercard согласился приобрести миноритарный пакет акций их финансово-технологического бизнеса.

Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на Bloomberg.

По соглашению, состоящему из двух частей, включая коммерческое соглашение по платежам и денежным переводам, которое будет использовать технологическую инфраструктуру Mastercard для расширения в Африке, и инвестиций в миноритарный пакет акций, главный исполнительный директор MTN, Ральф Мупита, отметил, что размер доли будет обнародован после закрытия сделки.

Это анонсировали в соответствии с растущим использованием мобильных телефонов среди молодого и технически подкованного населения Африки, которое пользуется ими для доступа к услугам, включая банковские. Это создает перспективы для операторов беспроводной связи в финансовой технологической сфере.

Последние операции MTN включают в себя продажу и обратную аренду мобильных вышек в Южной Африке, а также планы по продаже некоторых активов в Западной Африке.

Кроме того, у них есть пакет акций в компании IHS Holding, зарегистрированной на бирже Нью-Йорка, которую они могут продать.

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