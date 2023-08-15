Mastercard покупает долю в финтех-подразделении африканской компании MTN за $5,2 млрд — Finance.ua
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Mastercard покупает долю в финтех-подразделении африканской компании MTN за $5,2 млрд

Фондовый рынок
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Mastercard покупает долю в финтех-подразделении африканской компании MTN за $5,2 млрд
Mastercard покупает долю в финтех-подразделении африканской компании MTN за $5,2 млрд
MTN Group, ведущий оператор беспроводной связи в Африке, объявил, что Mastercard согласился приобрести миноритарный пакет акций их финансово-технологического бизнеса.
Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на Bloomberg.
По соглашению, состоящему из двух частей, включая коммерческое соглашение по платежам и денежным переводам, которое будет использовать технологическую инфраструктуру Mastercard для расширения в Африке, и инвестиций в миноритарный пакет акций, главный исполнительный директор MTN, Ральф Мупита, отметил, что размер доли будет обнародован после закрытия сделки.
Это анонсировали в соответствии с растущим использованием мобильных телефонов среди молодого и технически подкованного населения Африки, которое пользуется ими для доступа к услугам, включая банковские. Это создает перспективы для операторов беспроводной связи в финансовой технологической сфере.
Последние операции MTN включают в себя продажу и обратную аренду мобильных вышек в Южной Африке, а также планы по продаже некоторых активов в Западной Африке.
Кроме того, у них есть пакет акций в компании IHS Holding, зарегистрированной на бирже Нью-Йорка, которую они могут продать.

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По материалам:
Мінфін.com.ua
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