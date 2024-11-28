Кипр лишил «золотых паспортов» более 70 российских олигархов, в списке есть и Коломойский — Finance.ua
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Кипр лишил «золотых паспортов» более 70 российских олигархов, в списке есть и Коломойский

Мир
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Кипр лишил «золотых паспортов» более 70 российских олигархов, в списке есть и Коломойский
Кипр лишил «золотых паспортов» более 70 российских олигархов, в списке есть и Коломойский
Власти Кипра продолжают аннулировать свои «золотые паспорта», выданные иностранным гражданам в обмен на значительные инвестиции в экономику островной страны.
Список очередных 77 человек, потерявших кипрское гражданство, обнародовало издание Politis.
Кабинет министров Кипра еще месяц назад принял соответствующее решение о лишении их гражданства, отмечает издание.
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Как говорится в статье, в список включены известные российские мультимиллионеры, а также находящийся в международном розыске за мошенничество и финансовые преступления малазийский биржевой брокер Джо Лоу.
Отмечается, что золотые паспорта потеряли не только иностранные инвесторы, но и члены их семей. В опубликованной копии документа можно найти персон, чьи имена совпадают с именами российских олигархов, а рядом в скобках указано количество документов их близких.
В частности, в списке значатся:
  • основатель «Русала» Олег Дерипаска (+3);
  • его двоюродный брат Павел Иезубов (+6);
  • бывший муж певицы Алсу и бизнесмен Ян Абрамов (+4);
  • соучредитель «Альфа-групп» Алексей Кузьмичев (+5);
  • сестра Алишера Усманова — Гульбахор Исмаилова (+1);
  • владелец «Русагро» Вадим Мошкович;
  • экс-глава совета директоров «Шереметьево» Александр Пономаренко (+4);
  • дочь главы «Транснефти» Майя Болотова (+1) и другие.
В списке есть также украинский олигарх Игорь Коломойский (+1).
Кроме того, в списке указаны посредники, включая юридические и аудиторские фирмы, через которые выдавались документы.
По данным Politis, в отношении некоторых бывших владельцев «золотых паспортов» Кипра уже возбуждены уголовные дела, и они расследуются полицией. Издание указывает, что из инвестиционной программы иностранец выбывает в случае предоставления ложной вводящей в заблуждение информации, наличия судимости или несоблюдения условий натурализации.
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В ноябре прошлого года объединение журналистов-расследователей (ICIJ) заявило, что власти Кипра 10 лет помогают российским бизнесменам обходить санкции. По информации расследователей, попавшие под санкции предприниматели из россии вкладывали деньги в недвижимость на Кипре, их инвестиции спровоцировали строительный бум.
В октябре 2024 года сообщалось, что крупнейший банк Кипра — Bank of Cyprus — после начала полномасштабного вторжения россии в Украину закрыл около 20 тысяч счетов, принадлежавших 7 000 клиентов с российским гражданством.
По материалам:
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