Кипр лишил «золотых паспортов» более 70 российских олигархов, в списке есть и Коломойский — Finance.ua

Кипр лишил «золотых паспортов» более 70 российских олигархов, в списке есть и Коломойский Сегодня 13:30 — Мир

Кипр лишил «золотых паспортов» более 70 российских олигархов, в списке есть и Коломойский

Власти Кипра продолжают аннулировать свои «золотые паспорта», выданные иностранным гражданам в обмен на значительные инвестиции в экономику островной страны.

Список очередных 77 человек, потерявших кипрское гражданство, обнародовало издание Politis

Кабинет министров Кипра еще месяц назад принял соответствующее решение о лишении их гражданства, отмечает издание.

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Как говорится в статье, в список включены известные российские мультимиллионеры, а также находящийся в международном розыске за мошенничество и финансовые преступления малазийский биржевой брокер Джо Лоу.

Отмечается, что золотые паспорта потеряли не только иностранные инвесторы, но и члены их семей. В опубликованной копии документа можно найти персон, чьи имена совпадают с именами российских олигархов, а рядом в скобках указано количество документов их близких.

В частности, в списке значатся:

основатель «Русала» Олег Дерипаска (+3);

его двоюродный брат Павел Иезубов (+6);

бывший муж певицы Алсу и бизнесмен Ян Абрамов (+4);

соучредитель «Альфа-групп» Алексей Кузьмичев (+5);

сестра Алишера Усманова — Гульбахор Исмаилова (+1);

владелец «Русагро» Вадим Мошкович;

экс-глава совета директоров «Шереметьево» Александр Пономаренко (+4);

дочь главы «Транснефти» Майя Болотова (+1) и другие.

В списке есть также украинский олигарх Игорь Коломойский (+1).

Кроме того, в списке указаны посредники, включая юридические и аудиторские фирмы, через которые выдавались документы.

По данным Politis, в отношении некоторых бывших владельцев «золотых паспортов» Кипра уже возбуждены уголовные дела, и они расследуются полицией. Издание указывает, что из инвестиционной программы иностранец выбывает в случае предоставления ложной вводящей в заблуждение информации, наличия судимости или несоблюдения условий натурализации.

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В ноябре прошлого года объединение журналистов-расследователей (ICIJ) заявило, что власти Кипра 10 лет помогают российским бизнесменам обходить санкции. По информации расследователей, попавшие под санкции предприниматели из россии вкладывали деньги в недвижимость на Кипре, их инвестиции спровоцировали строительный бум.

В октябре 2024 года сообщалось, что крупнейший банк Кипра — Bank of Cyprus — после начала полномасштабного вторжения россии в Украину закрыл около 20 тысяч счетов, принадлежавших 7 000 клиентов с российским гражданством.

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