Кипрские банки отказались от половины российских клиентов из-за санкций — Finance.ua
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Кипрские банки отказались от половины российских клиентов из-за санкций

Фондовый рынок
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Кипрские банки отказались от половины российских клиентов из-за санкций
Кипрские банки отказались от половины российских клиентов из-за санкций
Доля российских клиентов в кипрских банках после начала полномасштабного вторжения россии в Украину сократилась почти вдвое. Этот спад напрямую связан с санкциями, введенными ООН, ЕС, США и Великобританией.
Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на данные кипрских финорганизаций.
С 2022 года из-за санкций, введенных из-за вторжения, количество клиентов банков Кипра из россии, а также Украины сократилось на 13 тысяч, количество счетов уменьшилось на 35 тысяч, что привело к потерям в 2 млрд евро.
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Кипрские банки активно демонстрируют поворот к более жесткому контролю, дистанцируясь от прошлых менее прозрачных практик, привлекавших теневых вкладчиков, в том числе российских олигархов, пишет агентство. Местные чиновники в разговоре с AP подчеркнули, что прозрачная финансовая система создаст условия для поступления законных международных инвестиций.
В начале октября стало известно, что крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus закрыл около 20 тысяч счетов, принадлежавших 7 тысячам российских клиентов.
«В 2014 году, когда началась санация клиентского портфеля, на россиян приходилось 4% наших клиентов. Сегодня эта доля составляет всего 0,4%», — сообщил представитель банка Карен Ле Канну.
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Весной 2023 года Bank of Cyprus объявил о намерении закрыть счета 4 тысяч российских клиентов, не проживающих в странах ЕС. Причиной этого стало приостановление членства россии в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) в феврале 2023 года.
В начале февраля 2024 года еще один крупный кипрский банк Hellenic начал массово закрывать счета россиян, в том числе имевших кипрские документы. Закрытие также коснулось операционных компаний этих клиентов. Банк не озвучил причины такого решения.
После аннексии Крыма, в период с 2014 по 2023 год, кипрские банки закрыли счета 90% российских клиентов, а объем депозитов из россии сократился на 83%.
По материалам:
suspilne.media
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