«Киевстар» покупает Uklon за $155 млн — Finance.ua

«Киевстар» покупает Uklon за $155 млн Сегодня 17:40 — Фондовый рынок

«Киевстар» покупает Uklon за $155 млн

Мобильный оператор «Киевстар» подписал соглашение о приобретении группы «Уклон» (Uklon), которое предоставляет услуги онлайн-заказа такси и доставки. Цена сделки — $155,2 млн.

Об этом говорится в пресс-релизе материнской компании Veon.

После закрытия сделки «Киевстар» станет владельцем 97% акций Uklon. Генеральный директор компании Сергей Гришков, вероятно, останется в своей должности, говорится в пресс-релизе.

Сделка зависит от стандартных условий завершения и одобрений, уточнили в компании.

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«Мы хотим расширить возможности Uklon за пределы Украины и Узбекистана вместе с нашими цифровыми операторами в Казахстане, Пакистане и Бангладеш», — сказал Каан Терзиоглу, гендиректор Veon Group и председатель наблюдательного совета «Киевстара».

Комментируя соглашение, Гришков отметил, что «Киевстар» и Uklon остаются отдельными бизнесами. «Вся наша команда под моим прямым руководством в роли СЕО Uklon в полном составе продолжит работать над развитием продуктов и сервисов компании в Украине и на других рынках», — написал он в Facebook.

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По его словам, закрытие сделки запланировано на апрель 2025 года после выполнения стандартных условий.

Напомним, 6 февраля Антимонопольный комитет Украины разрешил компании «Киевстар» приобрести контрольный пакет акций Uklon.

«Киевстар» подал заявку на приобретение Uklon в декабре 2024-го.

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