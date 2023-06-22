Uklon выходит еще на один рынок — Finance.ua

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Uklon выходит еще на один рынок

Фондовый рынок
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Uklon выходит еще на один рынок
Uklon выходит еще на один рынок
Украинский онлайн-сервис вызова автомобилей Uklon объявил о выходе на еще один рынок. В конце июня 2023 г. в Узбекистане Uklon запускает свой технологический продукт — онлайн-сервис вызова авто. Сервис будет доступен в столице страны в Ташкенте.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В Узбекистане Uklon будет предоставлять решения для онлайн-заказа авто, включающего Uklon App — приложение для пассажиров и Uklon Driver App — приложение для водителей. Также компания предоставит сервис доставки.
Выход на рынок Ташкента — важный шаг в реализации стратегии экспансии украинской ІТ-компании.
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«В 2023 году начали нашу экспансию в другие страны, потому что уверены, что можем конкурировать с глобальными игроками. Более того, верим, что украинский продукт и наши ценности позволят занять весомую долю рынка в новой стране. Пытаемся основательно подходить к локализации, что означает с уважением и пониманием относиться к культуре и традициям новой страны, одновременно нацелены на продвижение за рубежом нашей, украинской культуры и сервиса», — рассказал Сергей Смусь, соучредитель Uklon.

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По материалам:
Finance.ua
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