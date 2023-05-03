Uklon вышел на азербайджанский рынок — Finance.ua

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Uklon вышел на азербайджанский рынок

Фондовый рынок
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Uklon вышел на азербайджанский рынок
Uklon вышел на азербайджанский рынок
Украинский сервис вызова такси Uklon в мае выходит на рынок Азербайджана, где клиенты смогут пользоваться услугами компании по онлайн-заказу.
В Азербайджане Uklon будет работать через Uklon App — приложение для пассажиров и Uklon Driver App — приложение для водителей.
«Теперь жители Баку смогут пользоваться современным сервисом для онлайн-заказа авто. Выход на новые горизонты происходит при поддержке нашего стратегического партнера Umico — известной в Азербайджане онлайн-платформы», — написал соучредитель компании Виталий Дятленко в Facebook.
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У клиентов будет возможность пользоваться программой лояльности, в рамках которой оплачивать поездки можно будет накопленными бонусами Umico.
Ранее соучредитель Uklon Сергей Смусь рассказывал, что в планах компании зайти в две страны с перерывом в три-четыре месяца.
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«В мае 2022 года мы планировали войти в первую страну, а в прошлом году должны были зайти по меньшей мере в три страны, еще в одной — запуститься за франшизой. Сейчас мы работаем, чтобы очень скоро это произошло, возможно, уже в апреле», — рассказал соучредитель компании Сергей Смусь.
Стоимость выхода на новый рынок составляет не менее $1 млн на страну. К тому же во всех странах сейчас довольно конкурентная среда.
В 2021 году Uklon начал работать в Молдове, но уже в марте 2022 года работу сервиса пришлось приостановить из-за начала полномасштабной войны в Украине и проблем с партнером.

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По материалам:
Діло
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