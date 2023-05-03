Uklon вышел на азербайджанский рынок — Finance.ua

Uklon вышел на азербайджанский рынок Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Uklon вышел на азербайджанский рынок

Украинский сервис вызова такси Uklon в мае выходит на рынок Азербайджана, где клиенты смогут пользоваться услугами компании по онлайн-заказу.

В Азербайджане Uklon будет работать через Uklon App — приложение для пассажиров и Uklon Driver App — приложение для водителей.

«Теперь жители Баку смогут пользоваться современным сервисом для онлайн-заказа авто. Выход на новые горизонты происходит при поддержке нашего стратегического партнера Umico — известной в Азербайджане онлайн-платформы», — написал соучредитель компании Виталий Дятленко в Facebook

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У клиентов будет возможность пользоваться программой лояльности, в рамках которой оплачивать поездки можно будет накопленными бонусами Umico.

Ранее соучредитель Uklon Сергей Смусь рассказывал, что в планах компании зайти в две страны с перерывом в три-четыре месяца.

«В мае 2022 года мы планировали войти в первую страну, а в прошлом году должны были зайти по меньшей мере в три страны, еще в одной — запуститься за франшизой. Сейчас мы работаем, чтобы очень скоро это произошло, возможно, уже в апреле», — рассказал соучредитель компании Сергей Смусь.

Стоимость выхода на новый рынок составляет не менее $1 млн на страну. К тому же во всех странах сейчас довольно конкурентная среда.

В 2021 году Uklon начал работать в Молдове, но уже в марте 2022 года работу сервиса пришлось приостановить из-за начала полномасштабной войны в Украине и проблем с партнером.

Діло По материалам:

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