Uklon хочет создать банк на базе собственной платформы — Finance.ua

Uklon хочет создать банк на базе собственной платформы Сегодня 16:34 — Финтех и Карты

Uklon хочет создать банк на базе собственной платформы

У компании Uklon рассматривают возможность создать финтех-продукт на базе своей платформы, компания готова сотрудничать с финтех-стартапами в этом направлении.

Об этом в интервью DOU сообщил CTO Uklon Виталий Дятленко.

Читайте также Гороховский рассказал, во сколько обошелся выход stereo by mono на польский рынок

На вопрос журналиста, планирует ли Uklon создать собственный банк, он ответил:

«На самом деле я бы этого хотел. Если есть молодые финтех-стартапы, готовые сотрудничать и стать частью нас, мы рассмотрим это как один из потенциальных шагов для дальнейшего расширения проекта. Речь идет не об отдельном „банке в смартфоне“, а о финтех-продукте на базе нашей платформы. Это помогло бы реализовать многие проекты, идеи которых лежат в наших бэклогах».

Напомним, ранее украинская IT-компания Uklon, разработчик одноименного сервиса вызова авто, сообщила , что запускает франшизу для глобальной экспансии на новые рынки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.