Uklon хочет создать банк на базе собственной платформы — Finance.ua
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Uklon хочет создать банк на базе собственной платформы

Финтех и Карты
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Uklon хочет создать банк на базе собственной платформы
Uklon хочет создать банк на базе собственной платформы
У компании Uklon рассматривают возможность создать финтех-продукт на базе своей платформы, компания готова сотрудничать с финтех-стартапами в этом направлении.
Об этом в интервью DOU сообщил CTO Uklon Виталий Дятленко.
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На вопрос журналиста, планирует ли Uklon создать собственный банк, он ответил:
«На самом деле я бы этого хотел. Если есть молодые финтех-стартапы, готовые сотрудничать и стать частью нас, мы рассмотрим это как один из потенциальных шагов для дальнейшего расширения проекта. Речь идет не об отдельном „банке в смартфоне“, а о финтех-продукте на базе нашей платформы. Это помогло бы реализовать многие проекты, идеи которых лежат в наших бэклогах».
Напомним, ранее украинская IT-компания Uklon, разработчик одноименного сервиса вызова авто, сообщила, что запускает франшизу для глобальной экспансии на новые рынки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
dev.ua
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