Bolt и Uklon будут работать в одном из городов в комендантский час — Finance.ua

Bolt и Uklon будут работать в одном из городов в комендантский час Сегодня 16:44 — Фондовый рынок

Bolt и Uklon будут работать в одном из городов в комендантский час

Во Львове запустят пилотный проект для вызова такси через услуги Bolt и Uklon во время комендантского часа.

Об этом сообщили во Львовской ОГА во время брифинга.

Как рассказал руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень, для передвижения по Львову ночью необходим пропуск, который можно получить в комендатуре.

Пропуск, а также военно-учетные документы должны иметь водители сервисов, которые будут работать в ночное время.

Что касается пассажиров, то Тарас Грень отметил, что пропуск не будут требовать у тех, кто передвигается по городу при крайней необходимости.

После согласования всех процедур с комендатурой проект легального вызова такси во время комендантского часа во Львове заработает до конца недели. Комендантский час во Львове длится с 00:00 до 05:00 утра.

Економічна Правда По материалам:

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