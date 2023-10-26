Киевсовет выделил еще почти 1,5 миллиарда гривен на нужды военных — Finance.ua

Киевсовет выделил еще почти 1,5 миллиарда гривен на нужды военных Вчера 16:30 — Казна и Политика

Киевсовет выделил еще почти 1,5 миллиарда гривен на нужды военных

Киевсовет 26 октября выделил почти 1,5 миллиарда гривен дополнительных средств силам безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Сегодня на своем внеочередном заседании Киевсовет выделил почти 1,5 миллиарда гривен дополнительных средств тем, кто защищает Украину. Из них: 980 миллионов — Вооруженным Силам Украины. 100 миллионов гривен — Нацгвардии Украины. Это средства, которые прямой субвенцией направим из бюджета столицы. Также, как и в прошлом году, выделяем деньги и производим выплату материальной помощи бойцам киевских ДФТГ, выполняющих боевые распоряжения. Это — 100 миллионов гривен. Кроме того, сегодня утром бюджетная комиссия Киевсовета на своем заседании приняла решение и добавила на финансирование программы „Защитник Киева“ еще 300 миллионов гривен. Также в рамках перераспределения расходов программы Защитник Киева столица предоставляет 4 миллиона гривен на медицинское оборудование для главного военного клинического госпиталя Министерства обороны Украины», — заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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Он отметил, что к столичным властям постоянно обращаются разные подразделения сил безопасности и обороны, бойцы, командиры. И город каждый раз ищет все возможности, чтобы помочь.

Напомним, ранее Киев уже предусмотрел и направляет из городского бюджета Защитникам более 6,2 миллиарда гривен. Из которых 1,2 миллиарда выделили дополнительно на внеочередном заседании Киевсовета 3 октября. И сегодня к этой сумме прибавили еще почти 1,5 миллиарда. Это средства на приобретение автотранспорта, БПЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонта и восстановления техники и прочее.

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Также Киев ранее передал из бюджета города Министерству обороны, Генштабу 300 миллионов гривен. Это все — прямые субвенции, перечисляемые из столичного бюджета.

Кроме того, столица выплачивает материальную помощь киевлянам-Защитникам и их семьям — 800 млн гривен в этом году. Более 500 млн гривен выделили на приобретение квартир для Защитников и их семей.

Также Киев привлек от иностранных партнеров и благотворителей и передал Защитникам 169 авто, 2400 бронежилетов, 2000 аптечек, БПЛА, медоборудования, медикаменты, продукты питания. И эта работа продолжается.

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