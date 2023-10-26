Киевсовет выделил еще почти 1,5 миллиарда гривен на нужды военных — Finance.ua

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Киевсовет выделил еще почти 1,5 миллиарда гривен на нужды военных

Казна и Политика
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Киевсовет выделил еще почти 1,5 миллиарда гривен на нужды военных
Киевсовет выделил еще почти 1,5 миллиарда гривен на нужды военных
Киевсовет 26 октября выделил почти 1,5 миллиарда гривен дополнительных средств силам безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
«Сегодня на своем внеочередном заседании Киевсовет выделил почти 1,5 миллиарда гривен дополнительных средств тем, кто защищает Украину. Из них: 980 миллионов — Вооруженным Силам Украины. 100 миллионов гривен — Нацгвардии Украины. Это средства, которые прямой субвенцией направим из бюджета столицы. Также, как и в прошлом году, выделяем деньги и производим выплату материальной помощи бойцам киевских ДФТГ, выполняющих боевые распоряжения. Это — 100 миллионов гривен. Кроме того, сегодня утром бюджетная комиссия Киевсовета на своем заседании приняла решение и добавила на финансирование программы „Защитник Киева“ еще 300 миллионов гривен. Также в рамках перераспределения расходов программы Защитник Киева столица предоставляет 4 миллиона гривен на медицинское оборудование для главного военного клинического госпиталя Министерства обороны Украины», — заявил мэр столицы Виталий Кличко.
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Он отметил, что к столичным властям постоянно обращаются разные подразделения сил безопасности и обороны, бойцы, командиры. И город каждый раз ищет все возможности, чтобы помочь.
Напомним, ранее Киев уже предусмотрел и направляет из городского бюджета Защитникам более 6,2 миллиарда гривен. Из которых 1,2 миллиарда выделили дополнительно на внеочередном заседании Киевсовета 3 октября. И сегодня к этой сумме прибавили еще почти 1,5 миллиарда. Это средства на приобретение автотранспорта, БПЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонта и восстановления техники и прочее.
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Также Киев ранее передал из бюджета города Министерству обороны, Генштабу 300 миллионов гривен. Это все — прямые субвенции, перечисляемые из столичного бюджета.
Кроме того, столица выплачивает материальную помощь киевлянам-Защитникам и их семьям — 800 млн гривен в этом году. Более 500 млн гривен выделили на приобретение квартир для Защитников и их семей.
Также Киев привлек от иностранных партнеров и благотворителей и передал Защитникам 169 авто, 2400 бронежилетов, 2000 аптечек, БПЛА, медоборудования, медикаменты, продукты питания. И эта работа продолжается.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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