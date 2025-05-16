Киевсовет утвердил ежемесячное пособие киевлянам, лишившимся жилья — Finance.ua

Киевсовет утвердил ежемесячное пособие киевлянам, лишившимся жилья Сегодня 11:30 — Личные финансы

Киевсовет утвердил ежемесячное пособие киевлянам, лишившимся жилья

Киевский городской совет утвердил новые меры социальной поддержки столичных жителей. Кроме 10 тысяч разовой помощи горожанам, дома которых пострадали от вражеских атак, Киев дополнительно будет предоставлять средства тем, кому потребуется временная аренда жилья на время восстановления поврежденного.

Об этом сообщили в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА.

Согласно принятым изменениям, на 2025−2027 годы предусмотрены следующие виды пособий:

выплата единовременной адресной материальной помощи в размере 40 000 грн для киевлян, нуждающихся в срочном временном отселении из-за повреждения или разрушения жилья;

для киевлян, нуждающихся в срочном временном отселении из-за повреждения или разрушения жилья; выплата ежемесячной адресной материальной помощи в размере 20 000 грн (на срок до 12 месяцев) для киевлян, вынужденных временно отселиться из-за невозможности длительного проживания в поврежденном или разрушенном доме.

Ежемесячное пособие будет предоставляться сроком до 12 месяцев до восстановления жилья за счет городского бюджета или получения государственного сертификата «єВідновлення».

Для получения средств обращаться с заявлениями в Департамент социальной и ветеранской политики не нужно — списки предоставят районные в Киеве государственные администрации. Выплаты начнут после утверждения соответствующего Порядка, о чем будет сообщено дополнительно.

Напомним, Кабинет Министров одобрил решение о выделении 665 миллионов гривен из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено в результате российского вторжения.

Международный реестр ущерба объявил о запуске категории исков, позволяющей подать заявления о повреждении или уничтожении нежилого недвижимого имущества.

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