Киевсовет согласовал для «Киевтеплоэнерго» реструктуризацию долгов за газ — Finance.ua

Киевсовет согласовал для «Киевтеплоэнерго» реструктуризацию долгов за газ Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Киевсовет согласовал для «Киевтеплоэнерго» реструктуризацию долгов за газ

Киевский городской совет решением согласовал коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго» (КТЭ) проведение реструктуризации задолженности за потребленный природный газ, возникшей по соответствующим договорам с НАК «Нафтогаз Украины».

«Выполнение реструктуризации позволит стабилизировать финансовое состояние „Киевтеплоэнерго“, являющегося одним из ключевых шагов для надежного прохождения отопительного сезона», — сообщают в пресс-релизе КТЭ в пятницу.

Как заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации (КГГА) Петр Пантелеев, слова которого приведены в документе, проведение реструктуризации также будет способствовать формированию в «Нафтогазе» финансовой возможности покупки объемов природного газа, в том числе необходимых для теплоснабжения столицы зимой.

По его словам, выполнение предложенного механизма реструктуризации позволит заключить теплопоставщикам соответствующие соглашения с «Нафтогазом», распределяя финансовую нагрузку на «Киевтеплоэнерго» в части оплаты долга за газ.

«Указанный механизм реструктуризации будет способствовать более эффективному взаимодействию „Нафтогаза“ и „Киевтеплоэнерго“. Ведь впереди трудный отопительный сезон. Поэтому с одной стороны, это урегулирует договорные отношения компаний и сделает невозможными риски перебоев в поставке газа для нужд города, с другой — финансово стабилизирует КТЭ, которое будет иметь необходимый ресурс для прохождения зимы, учитывая риск повреждений инфраструктуры вследствие атак врага», — отметил Пантелеев.

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Механизм реструктуризации задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода утвержден соответствующим законом Украины № 1730 от 3 ноября 2016 года.

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borgexpert По материалам:

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