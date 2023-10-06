Киевсовет согласовал для «Киевтеплоэнерго» реструктуризацию долгов за газ — Finance.ua

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Киевсовет согласовал для «Киевтеплоэнерго» реструктуризацию долгов за газ

Казна и Политика
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Киевсовет согласовал для «Киевтеплоэнерго» реструктуризацию долгов за газ
Киевсовет согласовал для «Киевтеплоэнерго» реструктуризацию долгов за газ
Киевский городской совет решением согласовал коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго» (КТЭ) проведение реструктуризации задолженности за потребленный природный газ, возникшей по соответствующим договорам с НАК «Нафтогаз Украины».
«Выполнение реструктуризации позволит стабилизировать финансовое состояние „Киевтеплоэнерго“, являющегося одним из ключевых шагов для надежного прохождения отопительного сезона», — сообщают в пресс-релизе КТЭ в пятницу.
Как заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации (КГГА) Петр Пантелеев, слова которого приведены в документе, проведение реструктуризации также будет способствовать формированию в «Нафтогазе» финансовой возможности покупки объемов природного газа, в том числе необходимых для теплоснабжения столицы зимой.
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По его словам, выполнение предложенного механизма реструктуризации позволит заключить теплопоставщикам соответствующие соглашения с «Нафтогазом», распределяя финансовую нагрузку на «Киевтеплоэнерго» в части оплаты долга за газ.
«Указанный механизм реструктуризации будет способствовать более эффективному взаимодействию „Нафтогаза“ и „Киевтеплоэнерго“. Ведь впереди трудный отопительный сезон. Поэтому с одной стороны, это урегулирует договорные отношения компаний и сделает невозможными риски перебоев в поставке газа для нужд города, с другой — финансово стабилизирует КТЭ, которое будет иметь необходимый ресурс для прохождения зимы, учитывая риск повреждений инфраструктуры вследствие атак врага», — отметил Пантелеев.
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Механизм реструктуризации задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода утвержден соответствующим законом Украины № 1730 от 3 ноября 2016 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
borgexpert
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