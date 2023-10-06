Киевсовет просит правительство погасить долг государства перед столицей — почти ₴7 миллиардов — Finance.ua
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Киевсовет просит правительство погасить долг государства перед столицей — почти ₴7 миллиардов

Казна и Политика
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Киевсовет просит правительство погасить долг государства перед столицей — почти ₴7 миллиардов
Киевсовет просит правительство погасить долг государства перед столицей — почти ₴7 миллиардов
Киевский городской совет направит обращение к правительству по поводу погашения задолженности государства перед столицей в размере 6,8 миллиарда гривен в части компенсации разницы в тарифах на тепло и горячее водоснабжение.
Как передает пресс-служба КГГА, соответствующее решение поддержали депутаты Киевсовета на заседании.
«Говоря о важности этого решения, в начале заседания мэр Киева Виталий Кличко заявил, что задолженность, которую правительство обещает погасить перед Киевом, составляет 6,8 миллиарда гривен. А по всей стране — 36 миллиардов», — говорится в сообщении.
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В КГГА подчеркивают, что местные власти не повышают тарифы для населения даже в условиях роста стоимости всех составляющих тарифа.
О намерении Киевсовета обратиться к правительству о компенсации разницы в тарифах на тепло и горячее водоснабжение мэр столицы Виталий Кличко заявил 3 октября. По его словам, без покрытия долга 6,8 млрд грн отопительный сезон в Киеве может оказаться под угрозой срыва.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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