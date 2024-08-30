Киевсовет дополнительно выделил 1,1 миллиарда на финансирование Сил обороны — Finance.ua
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Киевсовет дополнительно выделил 1,1 миллиарда на финансирование Сил обороны

Казна и Политика
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Киевсовет дополнительно выделил 1,1 миллиарда на финансирование Сил обороны
Киевсовет дополнительно выделил 1,1 миллиарда на финансирование Сил обороны, kyivcity.gov.ua
Киевсовет увеличил на 1,1 млрд грн финансирование городской целевой программы по организации военной службы, исполнению воинской обязанности, мобилизационной подготовки и территориальной обороны в Киеве «Защитник Киева» на 2024 год, а также продолжил реализацию программы еще на один год.
Такое решение было принято на пленарном заседании 29 августа.
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Как отметил заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, столичные власти поддерживают украинских военнослужащих и помогают им укреплять позиции для борьбы с врагом.
«Киевсовет дополнительно увеличил финансирование сил обороны и безопасности города Киева на 1,1 миллиарда гривен. Мы понимаем, что помощь армии — это приоритет, и наша обязанность создать все условия для поддержки ВСУ, которые защищают нашу столицу и страну от оккупантов», — сказал Бондаренко.
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По его словам, также приняли решение, согласно которому предусмотрено передать еще 1310 дронов MAVIC 3T пяти бригадам: 3-й штурмовой, 5-й штурмовой бригаде, 112-й и 241-й бригадам территории обороны столицы и 4-й бригаде Нацгвардии Украины «Рубеж», а также передадут трем воинским частям пять автомобилей, находившихся на балансе «Муниципальной охраны» Киева.
По материалам:
Finance.ua
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