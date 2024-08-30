Киевсовет дополнительно выделил 1,1 миллиарда на финансирование Сил обороны — Finance.ua

Киевсовет дополнительно выделил 1,1 миллиарда на финансирование Сил обороны
Киевсовет увеличил на 1,1 млрд грн финансирование городской целевой программы по организации военной службы, исполнению воинской обязанности, мобилизационной подготовки и территориальной обороны в Киеве «Защитник Киева» на 2024 год, а также продолжил реализацию программы еще на один год.
Такое решение было принято на пленарном заседании 29 августа.
Как отметил заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, столичные власти поддерживают украинских военнослужащих и помогают им укреплять позиции для борьбы с врагом.
«Киевсовет дополнительно увеличил финансирование сил обороны и безопасности города Киева на 1,1 миллиарда гривен. Мы понимаем, что помощь армии — это приоритет, и наша обязанность создать все условия для поддержки ВСУ, которые защищают нашу столицу и страну от оккупантов», — сказал Бондаренко.
По его словам, также приняли решение, согласно которому предусмотрено передать еще 1310 дронов MAVIC 3T пяти бригадам: 3-й штурмовой, 5-й штурмовой бригаде, 112-й и 241-й бригадам территории обороны столицы и 4-й бригаде Нацгвардии Украины «Рубеж», а также передадут трем воинским частям пять автомобилей, находившихся на балансе «Муниципальной охраны» Киева.
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