Как выросло количество откликов на вакансии Сил обороны от мужчин призывного возраста — Finance.ua

Как выросло количество откликов на вакансии Сил обороны от мужчин призывного возраста Сегодня 19:00 — Личные финансы

По информации портала work.ua , общие тенденции рынка труда отражаются также и на военном рекрутинге.

В мае здесь были свои особенности.

В мае 621 подразделение имело хотя бы одну вакансию на work.ua/zsu/, что на 4% больше показателей апреля. Количество предложений работы в свою очередь увеличилось на 15% и составляет 4 770 вакансий

В мае самый большой прирост вакансий (+23%) был в категории «Медицина, фармацевтика». Она вытеснила из тройки лидеров категорию «Телекоммуникации и связь». А больше всего вакансий по-прежнему есть в категориях «Охрана, безопасность» и «Транспорт, автобизнес».

Впервые количество откликов на вакансии от Сил обороны возросло — в мае соискатели направили 16 764 откликов, что на 10% больше, чем в апреле. Несмотря на это показатель конкуренции упал, ведь количество откликов не успевает за количеством вакансий.

Среди соискателей, откликавшихся на вакансии Сил обороны в мае, 35% женщин и 65% мужчин.

В мае выросло количество откликов от мужчин в возрасте от 25 до 55 лет — такие соискатели прислали на 19% больше откликов, чем в апреле.

Справка Finance.ua:

Напомним, еще в ноябре прошлого года Министерство обороны запустило проект рекрутинга в армию. Его поддержали крупные онлайновые платформы — Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX.ua, Государственная служба занятости.

Человек может выбрать себе соответствующее подразделение и должность в соответствии со своим опытом и стать на службу именно в его ряды, а не оказаться там, куда забросит жребий мобилизации неизвестно в какой роли.

рекрутинг — история об армии на основе контракта. Человек, учитывая свой гражданский опыт и пожелания, может податься на конкретную должность в конкретной части. Должности размещаются на четырех онлайн-платформах по поиску работы. Это происходит абсолютно бесплатно как для министерства обороны или воинской части, так и для соискателей.

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