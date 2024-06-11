Как выросло количество откликов на вакансии Сил обороны от мужчин призывного возраста — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как выросло количество откликов на вакансии Сил обороны от мужчин призывного возраста

Личные финансы
60
По информации портала work.ua, общие тенденции рынка труда отражаются также и на военном рекрутинге.
В мае здесь были свои особенности.
В мае 621 подразделение имело хотя бы одну вакансию на work.ua/zsu/, что на 4% больше показателей апреля. Количество предложений работы в свою очередь увеличилось на 15% и составляет 4 770 вакансий
В мае самый большой прирост вакансий (+23%) был в категории «Медицина, фармацевтика». Она вытеснила из тройки лидеров категорию «Телекоммуникации и связь». А больше всего вакансий по-прежнему есть в категориях «Охрана, безопасность» и «Транспорт, автобизнес».
Впервые количество откликов на вакансии от Сил обороны возросло — в мае соискатели направили 16 764 откликов, что на 10% больше, чем в апреле. Несмотря на это показатель конкуренции упал, ведь количество откликов не успевает за количеством вакансий.
Среди соискателей, откликавшихся на вакансии Сил обороны в мае, 35% женщин и 65% мужчин.
В мае выросло количество откликов от мужчин в возрасте от 25 до 55 лет — такие соискатели прислали на 19% больше откликов, чем в апреле.
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • Напомним, еще в ноябре прошлого года Министерство обороны запустило проект рекрутинга в армию. Его поддержали крупные онлайновые платформы — Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX.ua, Государственная служба занятости.
  • Человек может выбрать себе соответствующее подразделение и должность в соответствии со своим опытом и стать на службу именно в его ряды, а не оказаться там, куда забросит жребий мобилизации неизвестно в какой роли.
  • рекрутинг — история об армии на основе контракта. Человек, учитывая свой гражданский опыт и пожелания, может податься на конкретную должность в конкретной части. Должности размещаются на четырех онлайн-платформах по поиску работы. Это происходит абсолютно бесплатно как для министерства обороны или воинской части, так и для соискателей.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото.

Кредит онлайн на карту 💰

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.