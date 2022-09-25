Киевщина ожидает 600 миллионов от правительства для завершения подготовки к отопительному сезону — Finance.ua

Киевщина ожидает 600 миллионов от правительства для завершения подготовки к отопительному сезону Вчера 22:45 — Казна и Политика

Киевщина ожидает 600 миллионов от правительства для завершения подготовки к отопительному сезону

Киевская область ожидает 600 миллионов гривен от правительства на капитальные расходы, что позволит завершить работы по подготовке к отопительному сезону.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире совместного телемарафона.

«В общей сложности у нас 26 тысяч поврежденных объектов в Вышгородском, Броварском и Бучанском районах. Разрушены полностью 5 тысяч частных домов. 127 учебных заведений также повреждены или разрушены, 5 крупных школ разрушены полностью, 107 учреждений медицинской отрасли повреждены», — напомнил Кулеба.

Он рассказал, какие были приоритеты по восстановлению, и озвучил алгоритм действий властей Киевщины.

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«В первую очередь это было разминирование — 270 населенных пунктов были разминированы до 1 июля. После этого восстанавливались сети, мосты, дороги. А после этого уже было обследование поврежденных домов и сооружений. Конечно, в первую очередь мы должны были возобновить работу органов местного самоуправления для того, чтобы люди могли получать услуги в своих городах и селах. И эту работу окончили еще в мае. После этого мы уже перешли непосредственно к обследованию зданий и частных домов. Здесь приоритетом было восстановление медицинских учреждений и учебных заведений для того, чтобы 1 сентября смогли начать полноценный учебный год», — пояснил глава ОВА.

Вместе с этим он акцентировал внимание на сегодняшней неотложной проблеме — подготовке к отопительному сезону, который должен начаться 15 октября. Эта инфраструктура также была повреждена достаточно серьезно, поэтому до сих пор проходит работа по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства.

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«Если говорить о финансировании, то правительством было выделено 400 миллионов гривен на текущие ремонтные работы в Киевской области — замена окон, ремонт кровли или дверей. Кроме этого, 87 миллионов из областного бюджета было выделено на те громады, которые больше всего пострадали — Ирпенская, Макаровская, Бучанская, Гостомельская, которая, кстати, на 1 месте среди громад области по повреждениям. И уже в ближайшие дни мы ожидаем дополнительного выделения от правительства 600 миллионов гривен из резервного фонда, которые уже будут напрямую идти на капитальные расходы нашей области. Это позволит завершить работы по подготовке к отопительному сезону», — подчеркнул Кулеба.

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Укрінформ По материалам:

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