Украинцам рассказали о предстоящем отопительном сезоне — Finance.ua

Украинцам рассказали о предстоящем отопительном сезоне Сегодня 20:04 — Личные финансы

Украинцам рассказали о предстоящем отопительном сезоне

Большинство украинских экспертов считают, что предстоящий отопительный сезон будет непростым из-за боевых действий и уничтожения объектов критической инфраструктуры. Главная проблема — возможные атаки врага на мощности, генерирующие тепло. Самая сложная ситуация в городах, инфраструктура которых существенно повреждена во время обстрелов. Так, теплоэлектроцентрали, которые отапливают подавляющее большинство жилых объектов в Сумах, Чернигове, Кременчуге и Ахтырке, сильно пострадали от атак со стороны россии.

Об этом пишет Visit Ukraine Today со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

«Количество газа не является основным фактором риска отопительного сезона. Зато главная опасность — разрушенные инфраструктурные объекты, генерирующие тепло. В прифронтовые регионы из-за этого подать тепло невозможно, поэтому власти призывают гражданское население к эвакуации», — говорится в сообщении.

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Вопрос наполненности газовых хранилищ также остается важным.

«Чтобы сохранить собственные отопительные ресурсы, правительство запретило экспорт угля, мазута и природного газа украинского происхождения. Сейчас в стране наблюдается спад потребления газа из-за оттока населения и сокращения объемов промышленности. Производство газа также сократилось, поскольку оккупанты взяли под контроль некоторые месторождения. Потребление с 24 февраля сократилось на 40%. Отсюда следует, что газа собственной добычи должно хватить на отопительный сезон 2022-2023», — добавляют авторы.

По данным правительства, в украинских хранилищах уже находится около 11,3 млрд кубов газа. К началу сезона запасы должны составлять 19 млрд кубометров. Таким образом, на сегодняшний день накоплена уже большая часть необходимого объема. Импорт газа продолжается. Также запасы пополняются на 1 млрд кубометров голубого топлива собственной добычи.

По данным правительства, страна готова к зиме на 60%. Жилые дома — на 56%, сети — на 57%, объекты теплоснабжения — на 58%.

В результате боевых действий на территории Украины повреждено 327 объектов в сфере отопления. В частности, 156 котельных, расположенных на относительно безопасных территориях, уже восстановлены.

Местные и центральные органы власти работают над введением новых источников отопления без повышения цен. В газовых котельных устанавливаются твердотопливные котлы, рассчитанные на дрова, уголь и другие виды топлива, имеющиеся в конкретном регионе.

Как сообщает Минэнерго, население не останется без электричества благодаря мощностям атомной энергетики. Из резервного фонда выделен бюджет на газовые и твердотопливные мобильные котельные, дизель-генератор, другое необходимое оборудование и дизельное топливо.

Предполагается повышение тарифов на газ, тепло и горячее водоснабжение населения. Промышленные предприятия будут покупать газ по рыночной цене.

На прифронтовых территориях наблюдаются разрушение систем теплоснабжения и жилых объектов. Из-за невозможности отремонтировать дома и повреждения в системах снабжения невозможно обеспечить людей жизненно необходимым теплом. Возможны два варианта решения этой проблемы: временная эвакуация населения на безопасные территории и создание отопительных центров с передвижными котельными.

Переход многоквартирных домов на буржуйки или отопление электроприборами не только не поможет, но и создаст опасность. Устаревшая проводка может не выдержать нагрузки. Как следствие возможны пожары.

Практические советы

Украинцы должны быть готовы к снижению температурного режима в своих домах с центральным отоплением и сложностей с горячим водоснабжением. Экономия электроэнергии позволит стабильно работать системе в целом.

Риск ударов по критической инфраструктуре со стороны россии никуда не исчезает. Следовательно, следует психологически и материально подготовиться к внезапному отключению теплоснабжения. Ответственные государственные органы должны накопить ремонтное оборудование и материалы для чрезвычайных ситуаций.

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