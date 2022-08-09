Хватит ли газа для отопления жилья украинцев: в Минэнерго дали прогноз на эту зиму — Finance.ua

Хватит ли газа для отопления жилья украинцев: в Минэнерго дали прогноз на эту зиму Сегодня 19:04 — Личные финансы

Хватит ли газа для отопления жилья украинцев: в Минэнерго дали прогноз на эту зиму

Этот отопительный сезон будет для Украины очень сложным. Однако в Министерстве энергетики говорят, что газа для бытового потребления должно хватить.

Как пройдет отопительный сезон в военное время, рассказала советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль. Она отметила, что не может сказать, что газа не хватит даже для центрального отопления, сообщает НВ.

«Для бизнеса, использующего газ как сырье — например, для производств химических удобрений, — сейчас у нас есть избыток химических удобрений. Если у нас есть избыток удобрений сейчас, то, возможно, для этой отрасли не будет проблематичным, если их ограничат в потреблении природного газа», — подчеркнула Зеркаль.

Советник главы Минэнерго отметила, что прежде всего важно определить, что является критическим на зимний период. На ограничения по газу сейчас идут европейцы. Однако они поступают так, чтобы домохозяйства не расходовали больше газа, чем им нужно.

«Это уже сделали, например, те же венгры. Они определили так называемые „полочки“, что до такого потребления стоимость газа одна, а если вы хотите больше, то ваша стоимость газа растет на порядки», — пояснила советник министра.

Потребители, говорит Зеркаль, платят за газ очень мало — меньше, чем вся Европа. Парламент пока не разрешил повышение цен. Вместе с тем украинцы могут быть сознательными и экономить газ. Это важно не просто из-за сложного отопительного сезона, но и из-за принципа сознательного отношения к энергоносителям.

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Телеканал 24 По материалам:

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