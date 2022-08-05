Подготовка к отопительному сезону: каждый регион и город должны сделать стресс-тест — Finance.ua
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Подготовка к отопительному сезону: каждый регион и город должны сделать стресс-тест

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Подготовка к отопительному сезону: каждый регион и город должны сделать стресс-тест
Подготовка к отопительному сезону: каждый регион и город должны сделать стресс-тест
При подготовке к отопительному сезону каждый регион и город должны сделать стресс-тест.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев и добавил, что необходимо проверить, как будут работать города, когда пропадет теплоснабжение.
«В Украине и в Европе все понимают, что россия будет продолжать энергетическую войну, использовать газ как гибридное оружие, поэтому мы готовимся к любым сценариям прохождения осенне-зимнего периода. Мы готовы оперативно реагировать на обоснованные потребности регионов в дополнительных ресурсах», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Министр Чернышев наметил 4 блока стабильного прохождения отопительного сезона: баланс ресурсов, ценовая стабильность и финансовая способность, инфраструктурная подготовка и технические резервы для аварийных ситуаций. Также он отметил необходимость готовиться к чрезвычайным ситуациям.
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Каждый регион и город должны сделать стресс-тест. Необходимо проверить, как будет работать город, когда исчезает теплоснабжение: как обустроены пункты обогрева, готово ли резервное оборудование, есть ли планы быстрого реагирования, выдержат ли сети переход на электрическое отопление. Города должны заготовить запасы твердого и альтернативного топлива для уверенного прохождения отопительного сезона", — отметил Чернышев.
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По материалам:
УНН
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