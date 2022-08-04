Как провести термомодернизацию дома и сколько времени это займет — Finance.ua
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Как провести термомодернизацию дома и сколько времени это займет

Личные финансы
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Как провести термомодернизацию дома и сколько времени это займет
Как провести термомодернизацию дома и сколько времени это займет
Чтобы провести комплексную термомодернизацию дома, ОСМД должны обращаться в Фонд энергоэффективности, подавать заявку и получать грант для утепления своего дома.
Об этом в эфире 1+1 рассказала глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, комментируя недавно принятый закон о комплексной термомодернизации зданий.
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По ее словам, документ упрощает процедуру рассмотрения заявки на частичное возмещение стоимости мер по энергоэффективности и дает возможность поэтапного финансирования проектов термомодернизации.
«Мы часто отапливаем не свои квартиры, а воздух. Это из-за низкой энергоэффективности наших домов. Если посмотреть на показатель, сколько тратится энергии, чтобы отапливать дома в Украине — то он в 2-3 раза выше, чем в странах Евросоюза. Чтобы комплексно утеплить дом — ОСМД должно обращаться в Фонд энергоэффективности, подавать заявку, получать грант и проводить утепление», — пояснила Елена Шуляк.
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Она добавила, что комплексная термомодернизация — это работа по утеплению фасадов, инженерных сетей, установке индивидуальных теплопунктов. Все эти мероприятия вместе позволяют тратить на отопление меньше, но жить в теплых домах.
«Это небыстрый процесс, поэтому начинать можно уже сейчас: обследовать дом, могут работать люди, которые проводят энергоаудит и дают рекомендации, что именно нужно делать. В общем, термомодернизация может занимать от 3 до 6 месяцев, ведь необходимо сделать проект, закупить материалы и т.д. Однако это необходимо делать — в частности, перед тяжелой зимой в условиях войны. Ведь Россия не просто обстреливает наши города, она будет заниматься энергетическим шантажом», — подытожила глава «Слуги народа».
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По материалам:
Finance.ua
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