Для отопительного сезона Украине нужно $8 миллиардов: в «Нафтогазе» раскрыли детали — Finance.ua

Для отопительного сезона Украине нужно $8 миллиардов: в «Нафтогазе» раскрыли детали Сегодня 10:42 — Энергетика

Для отопительного сезона Украине нужно $8 миллиардов: в «Нафтогазе» раскрыли детали

Украине нужно 8 млрд долларов на закупку дополнительных объемов газа для устойчивого прохождения отопительного сезона.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

По словам Витренко, к началу отопительного сезона в украинские газохранилища необходимо закачать 15 млрд кубометров газа.

«Правительство решило „подстраховаться“ и иметь больше газа в запасе на зиму и дополнительно закачать 4 млрд кубометров. Это будет стоить примерно 8 млрд долларов», — сообщил он.

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Витренко добавил, что компания работает с правительством, чтобы убедить международных кредиторов предоставить Украине соответствующие ссуды на закупку дополнительных объемов газа.

По словам Витренко, у международных партнеров есть понимание ситуации с ценообразованием на газ в Украине. По финансовым итогам 2021 года, подтвержденным международными аудиторами, «Нефтегаз Украины» является прибыльной компанией, соответственно платежеспособной. Но компания обратилась с просьбой к международным кредиторам отложить срок выплат по еврооблигациям.

«Вопрос лишь в том, согласятся ли наши кредиторы помочь населению именно таким образом», — добавил руководитель «Нафтогаза».

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Он пояснил, что после принятия законопроекта о финансировании газового рынка «Нафтогаз» сможет получить субсидии от государства и осуществить выплаты по еврооблигациям позже.

Также, по его словам, после войны Украина сможет перейти к системе рыночного ценообразования на газ.

«Те потребители, которые не смогут оплачивать рыночную цену, будут получать субсидии», — отметил Витренко.

Кроме того, Витренко сообщил, что во время обсуждения с партнерами из США вопроса о предоставлении Украине ленд-лиза он предложил включить в эту программу финансирование импорта газа.

«Правительство США положительно отреагировало на соответствующее предложение. Но четкого ответа мы не получили», — отметил Витренко.

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УНІАН По материалам:

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