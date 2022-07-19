Для отопительного сезона Украине нужно $8 миллиардов: в «Нафтогазе» раскрыли детали — Finance.ua
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Для отопительного сезона Украине нужно $8 миллиардов: в «Нафтогазе» раскрыли детали

Энергетика
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Для отопительного сезона Украине нужно $8 миллиардов: в «Нафтогазе» раскрыли детали
Для отопительного сезона Украине нужно $8 миллиардов: в «Нафтогазе» раскрыли детали
Украине нужно 8 млрд долларов на закупку дополнительных объемов газа для устойчивого прохождения отопительного сезона.
Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
По словам Витренко, к началу отопительного сезона в украинские газохранилища необходимо закачать 15 млрд кубометров газа.
«Правительство решило „подстраховаться“ и иметь больше газа в запасе на зиму и дополнительно закачать 4 млрд кубометров. Это будет стоить примерно 8 млрд долларов», — сообщил он.
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Витренко добавил, что компания работает с правительством, чтобы убедить международных кредиторов предоставить Украине соответствующие ссуды на закупку дополнительных объемов газа.
По словам Витренко, у международных партнеров есть понимание ситуации с ценообразованием на газ в Украине. По финансовым итогам 2021 года, подтвержденным международными аудиторами, «Нефтегаз Украины» является прибыльной компанией, соответственно платежеспособной. Но компания обратилась с просьбой к международным кредиторам отложить срок выплат по еврооблигациям.
«Вопрос лишь в том, согласятся ли наши кредиторы помочь населению именно таким образом», — добавил руководитель «Нафтогаза».
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Он пояснил, что после принятия законопроекта о финансировании газового рынка «Нафтогаз» сможет получить субсидии от государства и осуществить выплаты по еврооблигациям позже.
Также, по его словам, после войны Украина сможет перейти к системе рыночного ценообразования на газ.
«Те потребители, которые не смогут оплачивать рыночную цену, будут получать субсидии», — отметил Витренко.
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Кроме того, Витренко сообщил, что во время обсуждения с партнерами из США вопроса о предоставлении Украине ленд-лиза он предложил включить в эту программу финансирование импорта газа.
«Правительство США положительно отреагировало на соответствующее предложение. Но четкого ответа мы не получили», — отметил Витренко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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