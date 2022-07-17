В Минрегионе сообщили, от каких составляющих зависит отопительный сезон — Finance.ua

В Минрегионе сообщили, от каких составляющих зависит отопительный сезон Сегодня 17:00 — Казна и Политика

В Минрегионе сообщили, от каких составляющих зависит отопительный сезон

В настоящее время в среднем уже на треть выполнены работы по подготовке объектов теплоснабжения, жилищного фонда и объектов социальной сферы к отопительному сезону.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины.

По состоянию на 12 июля в результате проведения военных действий, вызванных полномасштабным вторжением россии на территорию Украины, было поражено 345 объектов критической инфраструктуры в сфере теплоснабжения, а именно: 336 котельных (324 повреждены и 12 разрушены) и 8 ТЭЦ (4 разрушены и 4 повреждены) и повреждена 1 ТЭС.

Читайте также Эксперт дал советы, как подготовиться к отопительному сезону

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев отметил, что отопительный сезон зависит от нескольких составляющих, в частности важны ценовая стабильность, обеспечение энергоресурсами, техническое состояние оборудования и наличие резервного оборудования.

Министр в очередной раз подчеркнул, что тарифы на тепло не будут меняться.

"От Минэнерго мы услышали заверения в достаточном текущем объеме ресурсов, который дает возможность начать отопительный сезон, а также наличие возможностей соответствующего уровня, чтобы его пройти. В то же время, я планирую встретиться со всеми главами областей и мэрами городов, где существует система централизованного теплоснабжения. Обсудим готовность каждого города к отопительному сезону. Давайте готовиться вместе! — резюмировал Алексей Чернышев.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.