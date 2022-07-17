В Минрегионе сообщили, от каких составляющих зависит отопительный сезон — Finance.ua

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В Минрегионе сообщили, от каких составляющих зависит отопительный сезон

Казна и Политика
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В Минрегионе сообщили, от каких составляющих зависит отопительный сезон
В Минрегионе сообщили, от каких составляющих зависит отопительный сезон
В настоящее время в среднем уже на треть выполнены работы по подготовке объектов теплоснабжения, жилищного фонда и объектов социальной сферы к отопительному сезону.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины.
По состоянию на 12 июля в результате проведения военных действий, вызванных полномасштабным вторжением россии на территорию Украины, было поражено 345 объектов критической инфраструктуры в сфере теплоснабжения, а именно: 336 котельных (324 повреждены и 12 разрушены) и 8 ТЭЦ (4 разрушены и 4 повреждены) и повреждена 1 ТЭС.
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Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев отметил, что отопительный сезон зависит от нескольких составляющих, в частности важны ценовая стабильность, обеспечение энергоресурсами, техническое состояние оборудования и наличие резервного оборудования.
Министр в очередной раз подчеркнул, что тарифы на тепло не будут меняться.
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"От Минэнерго мы услышали заверения в достаточном текущем объеме ресурсов, который дает возможность начать отопительный сезон, а также наличие возможностей соответствующего уровня, чтобы его пройти. В то же время, я планирую встретиться со всеми главами областей и мэрами городов, где существует система централизованного теплоснабжения. Обсудим готовность каждого города к отопительному сезону. Давайте готовиться вместе! — резюмировал Алексей Чернышев.
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По материалам:
Finance.ua
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