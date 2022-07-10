Эксперт дал советы, как подготовиться к отопительному сезону — Finance.ua

Эксперт дал советы, как подготовиться к отопительному сезону Сегодня 21:00 — Энергетика

В Украине во время отопительного сезона 2022/2023 могут снизить температуру теплоносителя.

В результате в квартирах вместо 18-20 градусов температура воздуха будет находиться на уровне 16-18 градусов.

Для того, чтобы не остаться зимой без тепла, украинцам стоит: вызвать электрика и проверить состояние электросети, вызвать регулировщика окон или заменить стеклопакеты.

Холодная зима всегда сопровождается увеличением потребления электроэнергии. При этом электросети не рассчитаны на высокое потребление «тока» — как результат, происходят замыкания, возгорания и пожары.

Поэтому уже сейчас в каждом доме (кроме новостроек) необходимо:

обратиться к управляющей компании для того, чтобы электрик обследовал состояние электропроводки в доме;

заменить, отрегулировать или утеплить окна.

Стеклопакеты значительно подорожали из-за роста спроса. А с похолоданием купить их будет еще сложнее. Поэтому заказать новое окно лучше сейчас. Если у вас уже установлено металлопластиковое окно — стоит пригласить мастера для регулировки (лучше делать это перед началом отопительного сезона).

Замена всех окон в подъезде, утепление входных дверей также позволят сохранить температуру в доме. Однако действительно повлиять на ситуацию может комплексная энергомодернизация. Для этого необходимо создать ОСМД, кроме того, придется или подавать заявку на грант или брать льготный кредит. А в ситуации, когда в любой момент ракеты российских оккупантов могут попасть в ту или иную часть страны и разрушить каждую многоэтажку, не самый удачный момент для капитальных вложений.

Читайте также Украина может увеличить пропускную способность электроэнергии

21 июня Министерство энергетики сообщило, что США помогут Украине в подготовке к отопительному сезону 2022/2023 годов.

8 июня Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров обеспечить неизменность тарифов для населения на газ и электроэнергию в течение отопительного сезона 2022/23.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.