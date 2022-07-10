Эксперт дал советы, как подготовиться к отопительному сезону — Finance.ua

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Эксперт дал советы, как подготовиться к отопительному сезону

Энергетика
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Эксперт дал советы, как подготовиться к отопительному сезону
В Украине во время отопительного сезона 2022/2023 могут снизить температуру теплоносителя.
В результате в квартирах вместо 18-20 градусов температура воздуха будет находиться на уровне 16-18 градусов.
Для того, чтобы не остаться зимой без тепла, украинцам стоит: вызвать электрика и проверить состояние электросети, вызвать регулировщика окон или заменить стеклопакеты.
Холодная зима всегда сопровождается увеличением потребления электроэнергии. При этом электросети не рассчитаны на высокое потребление «тока» — как результат, происходят замыкания, возгорания и пожары.
Поэтому уже сейчас в каждом доме (кроме новостроек) необходимо:
  • обратиться к управляющей компании для того, чтобы электрик обследовал состояние электропроводки в доме;
  • заменить, отрегулировать или утеплить окна.
Стеклопакеты значительно подорожали из-за роста спроса. А с похолоданием купить их будет еще сложнее. Поэтому заказать новое окно лучше сейчас. Если у вас уже установлено металлопластиковое окно — стоит пригласить мастера для регулировки (лучше делать это перед началом отопительного сезона).
Замена всех окон в подъезде, утепление входных дверей также позволят сохранить температуру в доме. Однако действительно повлиять на ситуацию может комплексная энергомодернизация. Для этого необходимо создать ОСМД, кроме того, придется или подавать заявку на грант или брать льготный кредит. А в ситуации, когда в любой момент ракеты российских оккупантов могут попасть в ту или иную часть страны и разрушить каждую многоэтажку, не самый удачный момент для капитальных вложений.
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По материалам:
Українські Новини
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