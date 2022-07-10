Украина может увеличить пропускную способность электроэнергии — Finance.ua

Украина может увеличить пропускную способность электроэнергии Сегодня 09:11 — Энергетика

Украина может увеличить пропускную способность электроэнергии

Украина стремится в перспективе довести пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны Европы до 6 ГВт.

Об этом говорится на правительственном портале.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что сейчас у Украины уже есть технические возможности экспортировать около 1700 МВт.

Он также добавил, что доля «зеленой» электроэнергии в энергомиксе Украины составляет около 70%, в то время как средний показатель в странах Европы — 63%.

Напомним, Украина присоединилась к энергосети Европы ENTSO-E, благодаря чему производимая в Украине электроэнергия сможет реализовываться на европейском рынке.

Министр финансов Болгарии Асен Васильев выразил готовность внести в повестку дня правительства рассмотрение вопроса о закупке производимой Украиной электроэнергии.

Економічна Правда По материалам:

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