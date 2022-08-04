Зеленский подписал закон для проведения термомодернизации — Finance.ua

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Зеленский подписал закон для проведения термомодернизации

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон для проведения термомодернизации
Зеленский подписал закон для проведения термомодернизации
Президент Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий процедуры термомодернизации зданий, чем позволяет начать масштабную реализацию программы.
Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.
Этот закон был разработан по итогам работы Фонда энергоэффективности, который определил законодательные барьеры помехой термомодернизации зданий. Документ убирает такие препятствия для широкомасштабного проведения термомодернизации жилищных и общественных зданий — в частности тех проектов, которые получают господдержку.
В частности, законом сокращается количество процедур и время их осуществления, необходимые для реализации таких проектов, создается возможность реализации частичных проектов с четкими критериями результатов энергоэффективности после завершения.
Напомним, Верховная Рада 31 мая поддержала за основу правительственное предложение упростить процесс термомодернизации домов с тем, чтобы обеспечить масштабную реализацию таких проектов. Уже 9 июля законопроект № 6485 проголосовали в целом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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