Зеленский подписал закон для проведения термомодернизации — Finance.ua

Зеленский подписал закон для проведения термомодернизации Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон для проведения термомодернизации

Президент Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий процедуры термомодернизации зданий, чем позволяет начать масштабную реализацию программы.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Этот закон был разработан по итогам работы Фонда энергоэффективности, который определил законодательные барьеры помехой термомодернизации зданий. Документ убирает такие препятствия для широкомасштабного проведения термомодернизации жилищных и общественных зданий — в частности тех проектов, которые получают господдержку.

В частности, законом сокращается количество процедур и время их осуществления, необходимые для реализации таких проектов, создается возможность реализации частичных проектов с четкими критериями результатов энергоэффективности после завершения.

Напомним, Верховная Рада 31 мая поддержала за основу правительственное предложение упростить процесс термомодернизации домов с тем, чтобы обеспечить масштабную реализацию таких проектов. Уже 9 июля законопроект № 6485 проголосовали в целом.

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Економічна Правда По материалам:

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