Киевлянин продал несуществующее паркоместо за 280 тыс. грн — Finance.ua

Киевлянин продал несуществующее паркоместо за 280 тыс. грн Сегодня 14:33 — Криминал

В Киеве 48-летний мужчина разместил объявления о продаже двух несуществующих паркомест, которые размещались на пр. Сталинграда. Потерпевшая увидела сообщение и заинтересовалась покупкой.

Во время встречи с женщиной злоумышленник заключил договор купли-продажи и получил 280 тыс. грн. А паркоместо она не получила.

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За совершение преступления ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Справка Finance.ua:

В столице временно не будет взиматься плата за парковку на муниципальных площадках.

нарушение правил стоянки предусматривает 340 грн штрафа (ч.1 ст.122 КУоАП);

(ч.1 ст.122 КУоАП); если автомобиль припаркован так, что создает препятствия движению пешеходов, то штраф составляет 680 грн (ч.3 ст.122 КУоАП).

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