Киевлянин продал несуществующее паркоместо за 280 тыс. грн — Finance.ua

Киевлянин продал несуществующее паркоместо за 280 тыс. грн
В Киеве 48-летний мужчина разместил объявления о продаже двух несуществующих паркомест, которые размещались на пр. Сталинграда. Потерпевшая увидела сообщение и заинтересовалась покупкой.
Во время встречи с женщиной злоумышленник заключил договор купли-продажи и получил 280 тыс. грн. А паркоместо она не получила.
За совершение преступления ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Справка Finance.ua:
- В столице временно не будет взиматься плата за парковку на муниципальных площадках.
- нарушение правил стоянки предусматривает 340 грн штрафа (ч.1 ст.122 КУоАП);
- если автомобиль припаркован так, что создает препятствия движению пешеходов, то штраф составляет 680 грн (ч.3 ст.122 КУоАП).
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