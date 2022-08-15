Мошенники «продавали» за 220 000 долларов руководящий пост в Нацполиции — Finance.ua

Мошенники «продавали» за 220 000 долларов руководящий пост в Нацполиции Сегодня 11:16 — Криминал

Мошенники «продавали» за 220 000 долларов руководящий пост в Нацполиции, www.gp.gov.ua

Два человека в Киевской области «торговали» руководящей должностью в Нацполиции за 220 тысяч долларов. Они предстанут перед судом.

Как установило расследование, два человека за 220 тысяч долларов пообещали гражданину «решить вопрос» о назначении его на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области.

По данным ведомства, один из них представлялся лицом, которое в ближайшее время будет «назначено» на должность министра внутренних дел и сможет «решать» любые кадровые вопросы.

Правоохранители задержали их при передаче первой части денежных средств на сумму 120 тысяч долларов.

Дело открыто по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УКУ).

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