У столичного застройщика изъяли ₴115 миллионов — деньги передали АРМА — Finance.ua
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У столичного застройщика изъяли ₴115 миллионов — деньги передали АРМА

Криминал
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У столичного застройщика изъяли ₴115 миллионов — деньги передали АРМА
У столичного застройщика изъяли ₴115 миллионов — деньги передали АРМА
Прокуратура передала в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) более 115 млн грн, изъятых у столичного застройщика.
Об этом Офис генерального прокурора сообщает в Телеграм.
«По ходатайству Киевской городской прокуратуры в управление АРМА переданы арестованные активы — денежные средства на сумму свыше 115 млн грн, изъятые в рамках досудебного расследования», — говорится в сообщении.
Прокуроры ведут процессуальное руководство по уголовному производству, начатому по факту уклонения от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах, совершенных при строительстве и продаже квартир в нескольких комплексах многоквартирной жилой застройки (ст. 212, ст. 209 Уголовного кодекса Украины).
В рамках производства судом по ходатайству прокуратуры наложен арест на денежные средства, изъятые у фигуранта производства, в сумме 2,5 млн долларов США, 395 тыс. евро и 811 тыс. 477 грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве ведется следователями территориального управления ГБР в г. Киеве.
По материалам:
Укрінформ
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