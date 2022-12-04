Киевляне задолжали за свет более 300 млн грн — Finance.ua
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Киевляне задолжали за свет более 300 млн грн

Личные финансы
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Киевляне задолжали за свет более 300 млн грн
Киевляне задолжали за свет более 300 млн грн
Жители Киева должны за потребленную электроэнергию более 300 миллионов гривен.
Об этом сообщил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко.
«Мы ожидаем оплаты более чем на 300 млн гривен от киевлян. Это без потребления ноября», — отметил он.

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Коваленко призвал горожан вовремя оплачивать потребленные услуги, потому что от этого зависит ремонт поврежденных электросетей и закупка нового недостающего оборудования.
По его словам, оплатить услуги можно онлайн с помощью цифровых каналов YASNO.

Справка Finance.ua:

  • платежные квитанции за коммунальные услуги — это подтверждение оплаты за потребленный газ, электроэнергию, воду и т.д. Чтобы квитанция об оплате услуг имела юридическую силу, в ней должны быть указаны показатели счетчиков, суммы к оплате, личные счета и все реквизиты компании, предоставляющей услуги. Эти данные могут быть необходимы для подтверждения платежа в ситуации, если между сторонами возникнут споры;
  • украинцы стали меньше тратить на алкоголь, развлечения и экономят на коммунальных платежах. Но, несмотря на тяжелую ситуацию, есть и те, кто откладывает деньги на депозит.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам:
bigkyiv
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