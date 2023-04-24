Киевгорстрой возобновил работы в столице — Finance.ua

Киевгорстрой возобновил работы в столице
Киевгорстрой возобновляет строительные работы в ЖК Урловский-1, Урловский-2, Mirax и Абрикосовый.
Об этом в Facebook сообщил президент КГС Игорь Кушнир.
«На первых трех (объектах. — Ред.) строители уже работают, на последнем начнут на днях», — написал он.
По словам Кушнира, этим шагом Киевгорстрой свидетельствует о готовности строить дальше.
Он напомнил, что на компании лежит ответственность перед почти 20 тысячами инвесторов, которую она «не собирается перекладывать».
Он назвал три причины этого шага: подорожание стройматериалов, сокращение количества квалифицированных кадров и практически полное отсутствие продаж.
Кушнир также призвал платить инвесторов, купивших квартиры в рассрочку. «Долг по таким договорам составляет около 326 млн грн», — уточнил он.
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