Киевгорстрой возобновил работы в столице — Finance.ua

Киевгорстрой возобновил работы в столице Сегодня 15:12 — Недвижимость

Киевгорстрой возобновил работы в столице

Киевгорстрой возобновляет строительные работы в ЖК Урловский-1, Урловский-2, Mirax и Абрикосовый.

Об этом в Facebook сообщил президент КГС Игорь Кушнир.

«На первых трех (объектах. — Ред.) строители уже работают, на последнем начнут на днях», — написал он.

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По словам Кушнира, этим шагом Киевгорстрой свидетельствует о готовности строить дальше.

Он напомнил, что на компании лежит ответственность перед почти 20 тысячами инвесторов, которую она «не собирается перекладывать».

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Он назвал три причины этого шага: подорожание стройматериалов, сокращение количества квалифицированных кадров и практически полное отсутствие продаж.

Кушнир также призвал платить инвесторов, купивших квартиры в рассрочку. «Долг по таким договорам составляет около 326 млн грн», — уточнил он.

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НВ По материалам:

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