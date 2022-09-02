«Киевгорстрой» поднял цены: подорожает ли жилье в столице — Finance.ua

«Киевгорстрой» поднял цены: подорожает ли жилье в столице Сегодня 17:36 — Недвижимость

«Киевгорстрой» поднял цены: подорожает ли жилье в столице

1 сентября столичная девелоперская компания «Киевгорстрой» поднимает цены на свои строящиеся объекты.

Об этом заявила директор Департамента продаж и маркетинга Татьяна Маркова.

Подорожание объяснили войной и вызванной ею во многом инфляцией, в частности ростом цен на строительные материалы более чем на 30%, горюче-смазочные материалы и другое.

Однако другие участники рынка, несмотря на заявленный «Киевгорстроем» объективный характер роста цен, не спешат в свою очередь повышать цены. В комментарии «Телеграфу» участники рынка говорят: вряд ли имеет смысл поднимать цены, когда спроса на жилье в Украине по-прежнему крайне мало и рост цен его явно не повысит.

«Киевгорстрой» регулярно заявляет о росте цен на свои объекты, но потом часто начинает акции или делает большие скидки, что привлекает инвесторов вкладываться в строительство жилья. Такой себе способ привлечь деньги в собственное строительство. Не думаю, что это вызовет рост цен на жилье на всем рынке", — заявил эксперт по недвижимости Михаил Артюхов.

Справка Finance.ua:

средняя стоимость первичного жилья в Украине по состоянию на август 2022 г. составляет 27 349 грн за 1 м²;

в то же время в Киеве на конец августа стоимость стартует от 41 803 гривны за 1 м².



Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 7683, который облегчает доступ населения к новому жилью, уменьшает налоговую нагрузку при его предоставлении, а также создает прозрачные и взвешенные условия для инвестирования в недвижимость.



Телеграф По материалам:

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