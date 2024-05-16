Сколько стоит аренда квартиры в Украине (рейтинг по областям) — Finance.ua

Сколько стоит аренда квартиры в Украине (рейтинг по областям) Сегодня 11:05 — Недвижимость

Сколько стоит аренда квартиры в Украине (рейтинг по областям)

Согласно данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в апреле 2024 составила 6 880 гривен. Но с начала года цена возросла на 4,2%.

Об этом сообщает Госстат

Киев на четвёртом месте по стоимости. Здесь аренда подорожала на 3% до 8989 гривен.

На первое место по стоимости аренды вышла Львовская область (11 914 гривен), обойдя Закарпатскую (11 772 гривен), лидировавшую с начала 2023 года.

На 3-м месте Ровенская область, здесь аренда с начала года выросла на 35,4% до 9744 гривен.

Самые низкие цены в близких к фонту областях — Херсонской (2831 грн), Сумской (3453 грн) и Николаевской (3485 грн).

Справка Finance.ua:

Стоимость аренды жилья в Киеве за месяц уменьшилась на 3%, а в Закарпатской области — на 28%. В то же время за год цены выросли почти во всех областях. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра украинского маркетплейса Dim.ria. В апреле 2024 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице составляет 17 348 грн, а в области — 9 976 грн.

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