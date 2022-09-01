Рынок недвижимости: как украинцы покупали жилье летом — Finance.ua

Рынок недвижимости: как украинцы покупали жилье летом Сегодня 09:01 — Личные финансы

Рынок недвижимости: как украинцы покупали жилье летом, www.freepik.com

Средняя стоимость первичного жилья в Украине по состоянию на август 2022 г. составляет 27 349 грн за 1 м². Средняя стоимость на вторичном рынке — 35 833 доллара США.

Об этом свидетельствуют данные аналитики украинского маркетплейса Dom.Ria

Недвижимость в новостройках

По состоянию на август, 67% отделов продаж новостроек возобновили свою работу. Это на 17% больше по сравнению с весенним периодом. В 42% новостроек продолжается или возобновляется строительство, динамика выросла на 20% в отличие от весны.

Более 35% новостроек изменили сроки ввода в эксплуатацию. Среди 8% заявили о полной остановке строительства на период военного положения и 2% сфокусировались на восстановительных работах.

Что касается предложений по активной продаже по типу жилья, 74% — жилые комплексы, по сравнению с весной уменьшилась доля на 7%. Далее 15% — таунхаусы (на 6% возросло количество с весны), 10% — коттеджные городки (+2%) и 1% бизнес-центры (-1% с весны).

Если говорить о планировке, то большинство предложений, а именно 44% — однокомнатные квартиры. Квартиры с двумя комнатами в 39% предложений, 16% — трехкомнатные и 1% — более трех комнат.

Рассматривая динамику цен, мы видим, что 81% новостроек увеличили цену летом, а 16% новостроек не меняли стоимость вовсе.

В настоящее время средняя стоимость первичного жилья в Украине составляет 27 349 грн за 1 м². В то же время в Киеве на конец августа стоимость стартует от 41 803 гривны за 1 м².

Инфографика: Dom.Ria

Недвижимость на вторичном рынке

Сравнивая количество предложений по продажам за март-май и июнь-август — абсолютно по всем регионам положительная динамика. К примеру, в Киевской области количество предложений выросло на 814%.

Среди лидеров — Киев с ростом на 821%, Кировоградская область, где количество объявлений выросло на 928%, и Полтавская область с ростом в 880%.

Инфографика: Dom.Ria

Существенное увеличение обусловлено тем, что весной на рынке была ощутима пауза из-за полномасштабного вторжения.

Рассматривая предложения по продаже по типам жилья, на вторичном рынке: 78% квартиры, 13% дома, 4% коммерческая недвижимость и 4% другая недвижимость.

По состоянию на конец августа средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Украине составляет 35 833 доллара США. К примеру, в столице средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 80 585 долларов США, а трехкомнатной — 117 470 долларов США.

Инфографика: Dom.Ria

Справка Finance.ua:

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 7683, который облегчает доступ населения к новому жилью, уменьшает налоговую нагрузку при его предоставлении, а также создает прозрачные и взвешенные условия для инвестирования в недвижимость;

по словам президента Союза специалистов по недвижимости Виктора Несина, если ситуация в стране сохранится на сегодняшнем уровне, спрос на покупку жилья в Киеве будет понемногу расти, а аренда поднимется на 10-15%. Однако если вскоре зафиксируют обстрел гражданской инфраструктуры, рисковать и вкладываться в недвижимость никто не захочет;



в ближайшее время на рынке жилой недвижимости Украины появится новый крупный покупатель — государство, которое будет покупать и арендовать жилье для украинцев, лишившихся крова во время войны.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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