Що буде з ринком нерухомості Києва в разі затяжної війни: прогноз експерта — Finance.ua

Що буде з ринком нерухомості Києва в разі затяжної війни: прогноз експерта Вчора 19:04 — Особисті фінанси

Що буде з ринком нерухомості Києва в разі затяжної війни: прогноз експерта

Наразі попит на житло в Україні, зокрема Києві, залишається рекордно низьким. Ситуацію можуть змінити хороші новини з фронту та тривала відсутність обстрілів. У такому разі українці почнуть проявляти інтерес до житла.

Про це розповів президент Спілки спеціалістів з нерухомості Віктор Несін. Він наголосив, що війна змінила плани як покупців, так і продавців.

Попит на столичне житло залишається низьким

Попит на житло у Києві залишається низьким — на 30 квартир відгукується один претендент. Частково пропозицію сформували ті, хто з початком широкомасштабного вторгнення росії в Україну залишив країну і не збирається повертатися. Саме вони розпродають столичні квартири.

«Покупців поменшало. Ті, хто хотів розміняти житло та роз’їхатися з дітьми, і зараз хочуть. Але багатьом війна змінила плани», — розповідає Віктор Несін.

Він підкреслює, що вартість оренди у Києві впала. Найбільше — на елітне житло.

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«Йдеться про квартири, які здавали по 2 — 3 тисячі на місяць. Тепер за них просять вдвічі менше. Однокімнатні, які до війни здавалися по 12 — 13 тисяч гривень на місяць, тепер по 7 — 8 тисяч гривень», — додає експерт.

При цьому, за його словами, вартість оренди комерційної нерухомості впала, насамперед через відсутність попиту. Компанії, у яких це можливо, перевели значну частину кадрів на дистанційну роботу.

При цьому ціни на офісні приміщення впали у 2 — 3 рази.

Водночас досі є попит на торгову площу. Це пояснюється тим, що українці досі активно купують ліки та продукти, тобто орендувати такі приміщення досі вигідно.

Що буде з ринком нерухомості Києва у разі затяжної війни

За словами президента Спілки фахівців з нерухомості, все буде залежати від інтенсивності обстрілу столиці. Якщо ситуація збережеться на сьогоднішньому рівні, попит на купівлю житла у Києві потроху зростатиме, а оренда підніметься на 10 — 15%. Однак, якщо невдовзі зафіксують обстріли цивільної інфраструктури, ризикувати та вкладатися у нерухомість ніхто не захоче, упевнений Несін.

Він також додав, що Захід України, де на початку вторгнення спостерігалося суттєве підвищення вартості оренди, повертає ціни до довоєнного рівня.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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