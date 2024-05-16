В Киевской области построят новые дома для переселенцев (фото) — Finance.ua
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В Киевской области построят новые дома для переселенцев (фото)

Недвижимость
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В Киевской области построят новые дома для переселенцев (фото)
В Киевской области построят новые дома для переселенцев (фото)
В селе Колонщина в Киевской области построят дома для пожилых переселенцев. В новых домах смогут поселиться до 200 человек.
Семьи смогут проживать там постоянно, сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Руслана Кравченко.
В селе Колонщина, которое находится примерно в 40 км от Киева, построят вторую очередь домов для переселенцев в «городке Хансена». Поселиться там смогут 115 семей.
Поселок — это комплекс индивидуальных жилых домов с инфраструктурой. Там уже живет 105 семей. Это 160 переселенцев от 65 до 100 лет, которые приехали из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, Сумской и Харьковской областей.
Это люди, которые лишились своего жилья и им некуда возвращаться. В новых домах поселились семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, имеющих инвалидность или тяжелые заболевания.
Проживание в городке бесплатно, переселенцам не нужно платить даже за коммунальные услуги. Проживать там можно постоянно.
Отмечается, что дома, куда заселяются переселенцы, уже с ремонтом, мебелью, бытовой техникой, посудой и текстилем. Каждый дом имеет выход на террасу. Семьи имеют свой небольшой огород.
По материалам:
РБК-Україна
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