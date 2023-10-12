Киев закупил квартиры для переселенцев почти на 230 млн гривен — Finance.ua
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Киев закупил квартиры для переселенцев почти на 230 млн гривен

Недвижимость
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Киев закупил квартиры для переселенцев почти на 230 млн гривен
Киев закупил квартиры для переселенцев почти на 230 млн гривен
Мэр Киева Виталий Кличко в столичной мэрии вручил 64 ордера на новые квартиры внутренне перемещенным для временного проживания. Киев закупил квартиры для переселенцев почти на 230 млн гривен.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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«Город обеспечивает вынужденных переселенцев работой и медицинским обслуживанием, устраивает детей в школы и сады. Сегодня 956 семей внутренне перемещенных лиц в Киеве нуждаются в жилье. Это многодетные семьи; семьи, воспитывающие детей с инвалидностью; семьи, где одна мама воспитывает детей. А также нетрудоспособные лица и другие люди, нуждающиеся в особом внимании и поддержке. И столица уже закупила 113 квартир суммарной стоимостью почти 230 млн гривен, которые предоставляет бесплатно вынужденным переселенцам для временного проживания. Квартиры являются собственностью территориальной общины Киева», — заявил Кличко.
Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения — с 24 февраля 2022 года — в Киеве уже зарегистрировалось около 281 тысячи ВПЛ. Из них — более 55 тысяч детей.
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Больше всего внутренних переселенцев проживают в Дарницком районе — почти 45 тысяч, в Оболонском — более 34 тысяч и в Святошинском — около 32 тысяч.
А с 2014 года в столице свое убежище нашли в общей сложности более 400 тысяч украинцев. Это около 325 тысяч семей. В частности, 70 тысяч детей, около 15 тысяч человек с инвалидностью и более 66 тысяч пенсионеров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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