Переселенцы возвращаются домой и ищут работу — исследование Сегодня 09:49 — Личные финансы

Переселенцы возвращаются домой и ищут работу — исследование

Переселенцы возвращаются в прифронтовые регионы и выходят на рынок труда, чтобы развивать экономику, восстанавливать территорию. Примечательно, что на рынок выходит больше соискателей из сферы ІТ, между которыми идет конкуренция за работу.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.

Согласно данным Work.ua, количество соискателей, создавших или обновивших резюме, в июле составило 358 551 человек, что на 2% больше уровня июня. Среди них 57% женщин и 43% мужчин.

Среди соискателей больше всего специалистов по должностям: продавец-консультант, администратор, менеджер по продажам, водитель, бухгалтер, бариста/бармен/официант, медицинская сестра.

Регион проживания или локация, которую выбирали новые кандидаты, совпадают с областями с наибольшим количеством вакансий: Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области, а также дистанционно.

В июле наибольшую динамику прироста соискателей, создавших или обновивших резюме, показали прифронтовые области:

Херсонская (+10%);

Запорожская (+4%);

Донецкая (+3%);

Харьковская (+2%);

Днепропетровская (+2%).

«Можем сделать вывод, украинцы возвращаются домой и выходят на рынок труда, чтобы восстанавливать экономику», — говорят в Work.ua

Больше всего новых соискателей появилось в категориях: «Медицина, фармацевтика» (+6%), «Культура, музыка, шоу-бизнес» (+4%), «Сельское хозяйство, агробизнес» (+4%), «Юриспруденция» (+3%), «Красота, фитнес, спорт» (+3%), «IT, компьютеры, интернет» (+3%), «Управление персоналом, HR» (+3%) и «Образование, наука» (2%). Примечательно, что более 10 000 соискателей прибыло в категориях «Медицина, фармацевтика», «Образование, наука» и более 20 000 — в «IT, компьютеры, интернет».

Наибольший прирост соискателей показали специалисты: парикмахер (+30%), оператор видеонаблюдения (+28%), учитель украинского языка (+28%), актер (+20%), патрульный полиции (+20%), тестировщик (+18%).

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