Правительство внесло изменения в порядок выплат переселенцам: кому больше не будут платить — Finance.ua

Правительство внесло изменения в порядок выплат переселенцам: кому больше не будут платить
Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
«Помощь на проживание для ВПЛ — один из наиболее важных инструментов для поддержки внутренне перемещенных лиц. При этом это одна из крупнейших по размеру финансирования из государственного бюджета программ. На текущий год на нее предусмотрено в госбюджете 57 млрд грн. Сейчас происходит финансирование выплат более 2,6 млн человек», — сказано в сообщении.
Что меняется для ВПЛ
Для всех внутриперемещенных лиц, получающих помощь сейчас, с 1 августа 2023 г. будет автоматически продлена выплата пособия еще на 6 мес., до конца января 2024 г.
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Помощь продлевается для всех ВПЛ, которые проживают в Украине и являются внутренне перемещенными лицами в размерах для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн и для других лиц — 2 тыс. грн.
Выплаты не будут продлеваться лицам, которые:
- находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтвержденных документально;
- вернулись в покинутое место жительства.
Кроме того, выплаты не будут продлены лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы или осужденным за коллаборационизм.
«Для продления выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продлеваться автоматически», — отмечают в министерстве.
С 1 сентября помощь продлевается для тех граждан, чье имущественное положение нуждается в такой поддержке, и не продлевается для граждан, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.
А именно, с 1 сентября 2023 г. выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые:
- приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, приобретенных волонтерами и переданных на нужды обороны страны;
- приобрели на сумму более 100 тыс. грн земельный участок, квартиру, здание (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);
- имеют на депозитном банковском счете денежные средства в общей сумме более 100 тыс. грн;
- приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн;
- имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем те, где ведутся активные (возможные) боевые действия, или оккупированных, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 м2 на одного члена семьи.
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Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин будет об этом уведомлен. В случае несогласия он может обжаловать такое решение органа соцзащиты или, возможно, предоставить подтверждающие документы и продолжать получать выплаты.
Выплаты для ВПЛ с детьми
«Постановлением предоставлена возможность получать помощь внутренне перемещенным лицам на детей, которые родились у ВПЛ после перемещения и соответственно их задекларированное место проживания совпало с задекларированным местом проживания родителей (местом, куда переехали ВПЛ)», — говорят в Минсоцполитики.
Также лицо сможет дистанционно отказаться от статуса внутриперемещенного лица, без личного обращения в орган социальной защиты населения.
Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут производиться 15 и 28 числа каждого месяца.
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Минсоцполитики обращает внимание на то, что новые критерии для получения помощи не влияют на полученную помощь до
01.08.2023.
Для внутренне перемещенных лиц, которые впервые обратятся за получением помощи после
01.08.23 г., помощь назначается на шесть месяцев, на семью, и будет выплачиваться ежемесячно одному из членов семьи в расчете на каждого члена семьи:
- для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;
- для других лиц — 2 тыс. грн.
Для таких семей помощь может быть назначена семье еще на 1 шестимесячный период, если в семье есть:
- дети с инвалидностью;
- лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью;
- лица пенсионного возраста;
- имеют троих и более детей в возрасте до 18 лет;
- несовершеннолетним и малолетним детям, прибывшим без сопровождения законного представителя;
- если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимумов.
Но помощь не будет назначаться, если в течение трех месяцев до обращения член семьи осуществил существенные расходы или оплатил услуги на сумму от 100 тыс. грн одним платежом.
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