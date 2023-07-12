Правительство внесло изменения в порядок выплат переселенцам: кому больше не будут платить — Finance.ua

Правительство внесло изменения в порядок выплат переселенцам: кому больше не будут платить Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Правительство внесло изменения в порядок выплат переселенцам: кому больше не будут платить

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«Помощь на проживание для ВПЛ — один из наиболее важных инструментов для поддержки внутренне перемещенных лиц. При этом это одна из крупнейших по размеру финансирования из государственного бюджета программ. На текущий год на нее предусмотрено в госбюджете 57 млрд грн. Сейчас происходит финансирование выплат более 2,6 млн человек», — сказано в сообщении.

Что меняется для ВПЛ

Для всех внутриперемещенных лиц, получающих помощь сейчас, с 1 августа 2023 г. будет автоматически продлена выплата пособия еще на 6 мес., до конца января 2024 г.

Помощь продлевается для всех ВПЛ, которые проживают в Украине и являются внутренне перемещенными лицами в размерах для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн и для других лиц — 2 тыс. грн.

Выплаты не будут продлеваться лицам, которые:

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтвержденных документально;

вернулись в покинутое место жительства.

Кроме того, выплаты не будут продлены лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы или осужденным за коллаборационизм.

«Для продления выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продлеваться автоматически», — отмечают в министерстве.

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С 1 сентября помощь продлевается для тех граждан, чье имущественное положение нуждается в такой поддержке, и не продлевается для граждан, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.

А именно, с 1 сентября 2023 г. выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые:

приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, приобретенных волонтерами и переданных на нужды обороны страны;

приобрели на сумму более 100 тыс. грн земельный участок, квартиру, здание (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете денежные средства в общей сумме более 100 тыс. грн;

приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн;

имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем те, где ведутся активные (возможные) боевые действия, или оккупированных, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 м 2 на одного члена семьи.

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Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин будет об этом уведомлен. В случае несогласия он может обжаловать такое решение органа соцзащиты или, возможно, предоставить подтверждающие документы и продолжать получать выплаты.

Выплаты для ВПЛ с детьми

«Постановлением предоставлена ​​возможность получать помощь внутренне перемещенным лицам на детей, которые родились у ВПЛ после перемещения и соответственно их задекларированное место проживания совпало с задекларированным местом проживания родителей (местом, куда переехали ВПЛ)», — говорят в Минсоцполитики.

Также лицо сможет дистанционно отказаться от статуса внутриперемещенного лица, без личного обращения в орган социальной защиты населения.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут производиться 15 и 28 числа каждого месяца.

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Минсоцполитики обращает внимание на то, что новые критерии для получения помощи не влияют на полученную помощь до 01.08.2023 .

Для внутренне перемещенных лиц, которые впервые обратятся за получением помощи после 01.08.23 г. , помощь назначается на шесть месяцев, на семью, и будет выплачиваться ежемесячно одному из членов семьи в расчете на каждого члена семьи:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;

для других лиц — 2 тыс. грн.

Для таких семей помощь может быть назначена семье еще на 1 шестимесячный период, если в семье есть:

дети с инвалидностью;

лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью;

лица пенсионного возраста;

имеют троих и более детей в возрасте до 18 лет;

несовершеннолетним и малолетним детям, прибывшим без сопровождения законного представителя;

если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимумов.

Но помощь не будет назначаться, если в течение трех месяцев до обращения член семьи осуществил существенные расходы или оплатил услуги на сумму от 100 тыс. грн одним платежом.

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