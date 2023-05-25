Как ВПЛ восстановить утраченный паспорт — Finance.ua

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Как ВПЛ восстановить утраченный паспорт

Личные финансы
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Как ВПЛ восстановить утраченный паспорт
Как ВПЛ восстановить утраченный паспорт
Ситуация, когда у ВПЛ нет паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, достаточно распространена. Отсутствие документов ограничивает возможность реализации их прав. Это, в частности, препятствует официальному трудоустройству, получению медпомощи, получению образования.
Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец.

Куда обратиться за восстановлением утраченного паспорта?

С заявлением о потере документа следует обратиться в полицию и получить выписку из ЕРГР. В дальнейшем для оформления нового документа необходимо лично прийти в одно из трех учреждений:
  • в подразделение ГМС Украины;
  • в ЦПАУ;
  • в центр обслуживания граждан «Паспортный сервис».
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Оформить новый паспортный документ можно по месту обращения лица, но только в населенных пунктах на подконтрольных Украине территориях, где безопастностная ситуация контролируемая.

Какие документы следует подать?

Для оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты вместо утраченного или похищенного нужно подать:
  • заявление об утрате паспорта;
  • выписку из ЕГДР (в случае похищения паспорта);
  • документ, подтверждающий уплату админсбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты;
  • справку органа регистрации установленного образца о месте жительства (при наличии).
Кроме того, для восстановления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты вместо утраченного или похищенного могут потребоваться дополнительные документы.
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Обычно восстановление внутреннего паспорта гражданина Украины идет со дня оформления нового документа и составляет до 20 рабочих дней.

Как подтвердить личность, пока оформляется паспорт гражданина Украины?

В Украине для удостоверения личности можно использовать следующие документы:
  • загранпаспорт (в случае потери ID-карты или паспортной книжечки);
  • водительское удостоверение;
  • цифровые документы в мобильном приложении «Дія», поскольку они имеют такую же юридическую силу, как их бумажный или пластиковый аналог;
  • «єДокумент» — временный документ для удостоверения личности в период военного положения, он создается автоматически на основании данных из BankID или данных биометрического документа.

Как восстановить утраченные документы 🧐

По материалам:
Finance.ua
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