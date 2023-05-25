Как ВПЛ восстановить утраченный паспорт — Finance.ua

Как ВПЛ восстановить утраченный паспорт Сегодня 08:00 — Личные финансы

Как ВПЛ восстановить утраченный паспорт

Ситуация, когда у ВПЛ нет паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, достаточно распространена. Отсутствие документов ограничивает возможность реализации их прав. Это, в частности, препятствует официальному трудоустройству, получению медпомощи, получению образования.

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец.

Куда обратиться за восстановлением утраченного паспорта?

С заявлением о потере документа следует обратиться в полицию и получить выписку из ЕРГР. В дальнейшем для оформления нового документа необходимо лично прийти в одно из трех учреждений:

в подразделение ГМС Украины;

в ЦПАУ;

в центр обслуживания граждан «Паспортный сервис».

Оформить новый паспортный документ можно по месту обращения лица, но только в населенных пунктах на подконтрольных Украине территориях, где безопастностная ситуация контролируемая.

Какие документы следует подать?

Для оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты вместо утраченного или похищенного нужно подать:

заявление об утрате паспорта;

выписку из ЕГДР (в случае похищения паспорта);

документ, подтверждающий уплату админсбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты;

справку органа регистрации установленного образца о месте жительства (при наличии).

Кроме того, для восстановления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты вместо утраченного или похищенного могут потребоваться дополнительные документы

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Обычно восстановление внутреннего паспорта гражданина Украины идет со дня оформления нового документа и составляет до 20 рабочих дней.

Как подтвердить личность, пока оформляется паспорт гражданина Украины?

В Украине для удостоверения личности можно использовать следующие документы:

загранпаспорт (в случае потери ID-карты или паспортной книжечки);

водительское удостоверение;

цифровые документы в мобильном приложении «Дія», поскольку они имеют такую же юридическую силу, как их бумажный или пластиковый аналог;

«єДокумент» — временный документ для удостоверения личности в период военного положения, он создается автоматически на основании данных из BankID или данных биометрического документа.

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