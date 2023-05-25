Как ВПЛ восстановить утраченный паспорт — Finance.ua

Как ВПЛ восстановить утраченный паспорт
Ситуация, когда у ВПЛ нет паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, достаточно распространена. Отсутствие документов ограничивает возможность реализации их прав. Это, в частности, препятствует официальному трудоустройству, получению медпомощи, получению образования.
Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец.
Куда обратиться за восстановлением утраченного паспорта?
С заявлением о потере документа следует обратиться в полицию и получить выписку из ЕРГР. В дальнейшем для оформления нового документа необходимо лично прийти в одно из трех учреждений:
- в подразделение ГМС Украины;
- в ЦПАУ;
- в центр обслуживания граждан «Паспортный сервис».
Оформить новый паспортный документ можно по месту обращения лица, но только в населенных пунктах на подконтрольных Украине территориях, где безопастностная ситуация контролируемая.
Какие документы следует подать?
Для оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты вместо утраченного или похищенного нужно подать:
- заявление об утрате паспорта;
- выписку из ЕГДР (в случае похищения паспорта);
- документ, подтверждающий уплату админсбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты;
- справку органа регистрации установленного образца о месте жительства (при наличии).
Кроме того, для восстановления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты вместо утраченного или похищенного могут потребоваться дополнительные документы.
Читайте также
Обычно восстановление внутреннего паспорта гражданина Украины идет со дня оформления нового документа и составляет до 20 рабочих дней.
Как подтвердить личность, пока оформляется паспорт гражданина Украины?
В Украине для удостоверения личности можно использовать следующие документы:
- загранпаспорт (в случае потери ID-карты или паспортной книжечки);
- водительское удостоверение;
- цифровые документы в мобильном приложении «Дія», поскольку они имеют такую же юридическую силу, как их бумажный или пластиковый аналог;
- «єДокумент» — временный документ для удостоверения личности в период военного положения, он создается автоматически на основании данных из BankID или данных биометрического документа.
Как восстановить утраченные документы 🧐
Поделиться новостью