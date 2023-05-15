С сегодняшнего дня украинцы могут одновременно оформить паспортные документы себе и детям — Finance.ua

С сегодняшнего дня украинцы могут одновременно оформить паспортные документы себе и детям Сегодня 15:02 — Личные финансы

С сегодняшнего дня украинцы могут одновременно оформить паспортные документы себе и детям

Уже почти год в Украине действует экспериментальный проект, реализуемый Государственной миграционной службой, по одновременному оформлению, обмену паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу.

На сегодняшний день уже более 300 тысяч украинцев смогли воспользоваться этой услугой, которая значительно упрощает возможность получения паспортных документов. Впрочем, ГМС расширила возможности этого экспериментального проекта, пишет Правительственный портал.

Поскольку одновременное оформление паспортных документов стало довольно популярной услугой среди украинцев, с сегодняшнего дня, кроме одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта, родители/законные представители смогут одновременно оформлять паспорта для выезда за границу также детям до 14 лет.

Читайте также Как оформить загранпаспорт во время войны

Теперь за одно посещение один из родителей может:

одновременно оформить ID-карту и паспорт для выезда за границу себе;

одновременно оформить себе ID-карту и загранпаспорт, а также загранпаспорт своему ребенку до 14 лет.



Как получить услугу

Чтобы получить такую услугу, необходимо одному из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей лица, не достигшего 14-летнего возраста, или лица, признанного судом ограниченно дееспособным или недееспособным, подать заявление и соответствующие документы в подразделение ГМС, центр обслуживания «Паспортный сервис» в Украине или за рубежом или в ЦПАУ.

Важно: если ребенку, которому оформляют загранпаспорт, исполнилось 12 лет, его присутствие при подаче документов обязательно.

Справка Finance.ua:

на сегодня в Украине одновременно существуют два бланка паспортов: паспорта старого образца в синей обложке (в этих документах информация о гражданине, прописке и месте выдачи документа записаны как на государственном, так и на негосударственном языке) и биометрические паспорта. Однако уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень просит Верховную Раду устранить паспорта старого образца с информацией о гражданах на русском языке;

с информацией о гражданах на русском языке; украинцам посоветовали проверить свои загранпаспорта после того, как часть выданных в Украине документов признали недействительными из-за ошибки в транслитерации. Как это сделать — читайте здесь;



к слову, теперь паспорт для выезда за границу подходит для получения услуг в сервисных центрах МВД или его электронном варианте в приложении Дія.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.