0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киев введет цифровые пропуски для комендантского часа

25
Киев введет цифровые пропуски для комендантского часа
Киев введет цифровые пропуски для комендантского часа
В Киеве будут введены цифровые пропуски для передвижения во время комендантского часа. Такие пропуски будут действовать в городе с 2026 года.
Соответствующее решение было принято на Совете обороны города Киева, сообщает прессслужба КГГА.
Как говорится в сообщении, Киевской городской военной администрации поручили:
  • совместно с 12 Армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ разработать и утвердить приказ и порядок их использования;
  • обратиться в областную администрацию с предложением ввести цифровые пропуски и в Киевской области.
Также должна быть создана и введена информационно-коммуникационная система управления цифровыми пропусками для проезда транспортных средств.
Читайте также
Напомним, комендантский час в Киеве продолжается с 00:00 до 5:00. В настоящее время пропусками могут пользоваться работники сектора безопасности и обороны и объектов критической инфраструктуры.
Ранее Finance.ua писал, что Кабмин предлагает ввести штрафы за нарушение правил, действующих во время военного положения, в том числе за нарушение комендантского часа. Законопроект № 1363, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает следующие штрафы:
  • за пребывание физических лиц на улице или в общественных местах в комендантский час без спецпропуска — от 850 до 1700 грн;
  • в случае повторного нарушения в течение года — штраф 1700−3400 грн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems