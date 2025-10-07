Киев введет цифровые пропуски для комендантского часа Сегодня 05:21

В Киеве будут введены цифровые пропуски для передвижения во время комендантского часа. Такие пропуски будут действовать в городе с 2026 года.

Соответствующее решение было принято на Совете обороны города Киева, сообщает прессслужба КГГА.

Как говорится в сообщении, Киевской городской военной администрации поручили:

совместно с 12 Армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ разработать и утвердить приказ и порядок их использования;

обратиться в областную администрацию с предложением ввести цифровые пропуски и в Киевской области.

Также должна быть создана и введена информационно-коммуникационная система управления цифровыми пропусками для проезда транспортных средств.

Напомним, комендантский час в Киеве продолжается с 00:00 до 5:00. В настоящее время пропусками могут пользоваться работники сектора безопасности и обороны и объектов критической инфраструктуры.

ввести штрафы за нарушение правил, действующих во время военного положения, в том числе за нарушение комендантского часа. Законопроект № 1363, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает следующие штрафы: Ранее Finance.ua писал , что Кабмин предлагаетза нарушение правил, действующих во время военного положения, в том числе за нарушение комендантского часа. Законопроект № 1363, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает следующие штрафы:

за пребывание физических лиц на улице или в общественных местах в комендантский час без спецпропуска — от 850 до 1700 грн ;

; в случае повторного нарушения в течение года — штраф 1700−3400 грн.

